Массовых мероприятий не будет: Россия заставляет украинцев отказываться от традиций

Жестокий ракетный удар по центру Сум, унесший жизни 36 мирных жителей, заставил власти на местах пересмотреть протоколы безопасности. Особенно это актуально накануне светлого христианского праздника – Воскресения Христова.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Так, в Ивано-Франковской области отменили массовые мероприятия во время Пасхи. Соответствующее решение, как сообщила председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, приняли на Совете обороны области.

"Накануне Воскресения Христова на Совете обороны области приняли решение об отмене всех массовых мероприятий. Также рекомендовали председателям громад отказаться от проведения мероприятий, которые предусматривали бы большие скопления людей", — подчеркнула Онищук.

Также глава Ивано-Франковской областной военной администрации призвала придерживаться комендантского часа. В Ивано-Франковской области он начинается в 00:00 и заканчивается в 05:00.

Это уже не первое ограничение, которое вводится в регионах на Пасху. Ранее власти Киева обратились к руководителям религиозных общин с просьбой ограничить проведение массовых пасхальных богослужений и максимально обеспечить онлайн-трансляции по культовым сооружениям на украинских медиа и через интернет. Также попросили руководителей религиозных общин принять необходимые меры безопасности во время праздничных богослужений.

Отмечается, что на Пасху в столице не планируется менять время комендантского часа. Он будет действовать, как обычно, с 00:00 до 05:00.

Напомним, что в воскресенье, 13 апреля, российские войска баллистикой ударили по Сумам. Как писал портал "Комментарии", удар был не случайным и показал истинные намерения Путина.



