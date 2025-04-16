Массовых мероприятий не будет: Россия заставляет украинцев отказываться от традиций

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Кречмаровская Наталия
Жестокий ракетный удар по центру Сум, унесший жизни 36 мирных жителей, заставил власти на местах пересмотреть протоколы безопасности. Особенно это актуально накануне светлого христианского праздника – Воскресения Христова.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Так, в Ивано-Франковской области отменили массовые мероприятия во время Пасхи. Соответствующее решение, как сообщила председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, приняли на Совете обороны области.
Также глава Ивано-Франковской областной военной администрации призвала придерживаться комендантского часа. В Ивано-Франковской области он начинается в 00:00 и заканчивается в 05:00.
Это уже не первое ограничение, которое вводится в регионах на Пасху. Ранее власти Киева обратились к руководителям религиозных общин с просьбой ограничить проведение массовых пасхальных богослужений и максимально обеспечить онлайн-трансляции по культовым сооружениям на украинских медиа и через интернет. Также попросили руководителей религиозных общин принять необходимые меры безопасности во время праздничных богослужений.
Отмечается, что на Пасху в столице не планируется менять время комендантского часа. Он будет действовать, как обычно, с 00:00 до 05:00.
Напомним, что в воскресенье, 13 апреля, российские войска баллистикой ударили по Сумам. Как писал портал "Комментарии", удар был не случайным и показал истинные намерения Путина.
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