Масштабы СЗЧ ужасают: сколько военных удалось вернуть на службу

Проблему самовольного ухода из части (СЗЧ) военными признают и во власти, и в ВСУ. Разработали механизмы возвращения бойцов, впервые пошедших в СЗЧ.

Военные. Иллюстративное фото

По данным народного депутата Украины Анны Скороход, общее количество случаев СЗЧ приближается к 400 тысячам.

Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев сообщил, что за 8 месяцев действия упрощенного механизма возвращения на службу впервые ушедших в СЗЧ, в армию вернулось более 29 тыс. военных. Он напомнил, что механизм действует с 29 ноября 2024 года, пишет издание "Интерфакс-Украина".

Сухачев отметил, что правовой механизм упрощенного возвращения из СЗЧ был разработан в ГБР совместно с военной службой правопорядка ВСУ, Нацполицией и Офисом Генерального прокурора.

По его словам, разработанный механизм позволяет вернуться в воинскую часть и продлить службу в упрощенном порядке. Также возобновляется денежное, продовольственное, вещное и другое довольствие. К тому же, такие военные по решению суда также могут быть освобождены от уголовной ответственности.

Издание напомнило, что 8 мая 2025 года президент Украины подписал Закон, согласно которому действие упрощенного механизма возвращения военнослужащих из СЗЧ продлено до 30 августа 2025 года.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия пытается сорвать мобилизацию в Украине. Речь идет об активизации информационной кампании против ТЦК.

В Полтавском ТЦК предупредили, что в информационном пространстве наблюдается активизация работы российских спецслужб против ТЦК. В частности, украинцам рассылают сообщения с призывом “сожги ТЦК”.



