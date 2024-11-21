Масштабные проверки жилья анонсировали в Украине: какое решение приняла Рада

Верховная Рада Украины приняла проведение аудита жилья, которое может быть предоставлено переселенцам. Соответствующий законопроект №11281 по обеспечению жилищных прав внутренне перемещенных лиц был принят в среду 20 ноября. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Иллюстративное фото

В соответствии с принятым документом, предусматривается проведение всеукраинской инвентаризации объектов недвижимого имущества государственного, коммунального и, с согласия собственника, частной формы собственности, которые могут быть использованы для обеспечения ВПЛ жильем.

Полученные данные станут основой информационной базы жилья в виде публичной интерактивной карты.

"База будет содержать информацию о техническом состоянии жилья и его фото, а также количество мест для проживания, объем потенциальных инвестиций для приведения в надлежащее для проживания состояние", — сообщили в министерстве.

Также отмечается, что ВПЛ, воспользовавшись такой картой, смогут выбирать объект, где они хотели бы проживать. А органы власти — коммуницировать с международными организациями по проведению необходимого ремонта конкретного объекта и вводу его в эксплуатацию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что проблемы, возникающие в многоквартирных домах, не новые. Особенно участились жалобы собственников жилья после принятия закона, заставляющего всех создать ОСМД. А потом каждый сам за себя — ремонтировать дом нужно на средства владельцев. И главная проблема — многие дома исчерпали эксплуатационный срок и нуждаются в капитальном ремонте. Подробнее о проблемах с жилищным фондом читайте по ссылке.



