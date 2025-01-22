Мариупольцы записывают десятки обращений к российским властям: что произошло

Россияне продолжают притеснения на оккупированной территории Украины — разрушенные дома сносят, а в новых квартирах местным жителям не дают.

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В Центре противодействия дезинформации рассказали, что оккупанты массово отдают земельные участки в Мариуполе под ипотечное строительство российским застройщикам. При этом оставляют жителей города, чье жилье было разрушено российской армией, без надежды на восстановление жилья.

“Несмотря на постоянные заявления ru-пропаганды о скором восстановлении жилья мариупольцев, на практике поврежденные дома сносятся. На их месте начинают возводить новое жилье, на которое бывшие жители уже не имеют права. Туда планируют заселять оккупантов из РФ”, — уточнили в ЦПД.

Жители Мариуполя, чтобы вернуть жилье, вынуждены массово записывать обращение к российским властям с жалобами и просьбами. Однако оккупанты эти обращения игнорируют.

Сейчас количество таких видео уже измеряется десятками. Обещая мариупольцам "рай под Россией", на самом деле оккупанты методически заменяют население города полностью лояльным к российской власти", — сообщили в ЦПД.

Напомним, что ситуация на временно оккупированной территории меняется. Как писал портал "Комментарии", оккупанты пытаются полностью заменить население на захваченной земле. Для этого захватчики агитируют гастарбайтеров из Центральной Азии переезжать на временно оккупированную территорию.

Россияне, как сообщили в Центре национального сопротивления, агитируют работников из Центральной Азии в РФ переезжать на временно оккупированную территорию Украины, обещая лишение миграционного давления и вид на жительство.