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Кречмаровская Наталия
Россияне продолжают притеснения на оккупированной территории Украины — разрушенные дома сносят, а в новых квартирах местным жителям не дают.
Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации рассказали, что оккупанты массово отдают земельные участки в Мариуполе под ипотечное строительство российским застройщикам. При этом оставляют жителей города, чье жилье было разрушено российской армией, без надежды на восстановление жилья.
Жители Мариуполя, чтобы вернуть жилье, вынуждены массово записывать обращение к российским властям с жалобами и просьбами. Однако оккупанты эти обращения игнорируют.
Напомним, что ситуация на временно оккупированной территории меняется. Как писал портал "Комментарии", оккупанты пытаются полностью заменить население на захваченной земле. Для этого захватчики агитируют гастарбайтеров из Центральной Азии переезжать на временно оккупированную территорию.
Россияне, как сообщили в Центре национального сопротивления, агитируют работников из Центральной Азии в РФ переезжать на временно оккупированную территорию Украины, обещая лишение миграционного давления и вид на жительство.
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