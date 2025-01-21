Люди с инвалидностью могут потерять выплаты: какое решение готовит Кабмин

В Украине могут быть отменены выплаты людям с 2 и 3 группой инвалидности. Соответствующее решение, как сообщил народный депутат Украины Михаил Цымбалюк, рассматривает Кабинет Министров Украины в рамках предстоящей реформы соцполитики.

Иллюстративное фото

По его словам, вместо этого введут одну большую выплату людям с 1 группой инвалидности, пишет издание "Українські Новини".

"Правительство пока говорит такие вещи, которые не обсуждаются даже с депутатами, под которые нужно принимать законы. Разные разговоры ходят, пока я серьезности реформы социальной защиты не вижу. Я не воспринимаю реформу как такую, чтобы просто у кого-то забрать деньги. Это неправильный подход", – рассказал он.

Нардеп отметил, что власти должны быть готовы к увеличению количества ветеранов и лиц с инвалидностью. Этим людям нужно не только оказывать социальную помощь, но и создавать условия для трудоустройства.

"Я понимаю, что лицо с инвалидностью 2 группы получает примерно 2 тыс. грн. За эти средства невозможно выжить. Когда говорят, что лицо с инвалидностью 1 группы будет получать 20 000, ок, а вторая, третья – ничего, то это неприемлемо. Хотя бы оставьте этот минимум, потому что действительно негде брать деньги. Создайте условия, чтобы человек мог трудоустроиться", – отметил Цымбалюк.

Напомним, что в Украине в декабре 2024 года, как писал портал "Комментарии", начала работать программа денежной помощи "Зимняя еПоддержка", которую украинцы назвали "тысячей от Зеленского".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал расширение помощи – субсидию получат ВПЛ для аренды жилья.