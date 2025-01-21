Люди с инвалидностью могут потерять выплаты: какое решение готовит Кабмин

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Кречмаровская Наталия
В Украине могут быть отменены выплаты людям с 2 и 3 группой инвалидности. Соответствующее решение, как сообщил народный депутат Украины Михаил Цымбалюк, рассматривает Кабинет Министров Украины в рамках предстоящей реформы соцполитики.
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По его словам, вместо этого введут одну большую выплату людям с 1 группой инвалидности, пишет издание "Українські Новини".
Нардеп отметил, что власти должны быть готовы к увеличению количества ветеранов и лиц с инвалидностью. Этим людям нужно не только оказывать социальную помощь, но и создавать условия для трудоустройства.
Напомним, что в Украине в декабре 2024 года, как писал портал "Комментарии", начала работать программа денежной помощи "Зимняя еПоддержка", которую украинцы назвали "тысячей от Зеленского".
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал расширение помощи – субсидию получат ВПЛ для аренды жилья.
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