Люди не так поняли: почему нардепы настаивают на наказании за дрова

Верховная Рада 10 октября 2024 приняла законопроект №9665, который в народе получил название "закон о дровах". Авторы документа объясняли, что закон усилит ответственность за незаконную порубку, сбыт и хранение древесины и кустарников. Закон, в частности, вносит изменения в Уголовный кодекс Украины и Кодекс Украины об административных правонарушениях. Однако в обществе законопроект раскритиковали, а Президент Украины Владимир Зеленский решил его не подписывать. Что пошло не так и почему этот закон нужен, объяснил народный депутат Украины Алексей Кучеренко, сообщает портал "Комментарии".

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"Чего ждать от закона об усилении ответственности за хранение, перевозку или сбыт дров без документов об их происхождении? В принципе, этот закон неплохой. Власти хотели этим законом минимизировать теневой оборот древесины. На западе у нас около 4 тысяч лесопилок, которые оперируют незаконной древесиной”, — отметил нардеп.

Однако, по его словам, рядовые украинцы восприняли это так, что у них также должны быть документы. “Информационное сопровождение данного закона было слабым. Еще появился этот закон после подписания закона о запрете сбора грибов и ягод. Поэтому возмущение людей ожидаемое”, — предположил нардеп.

По его словам, вероятно, с данным законом нужно было подождать до конца зимы, потому что для многих дрова это единственная возможность как-то перезимовать.









Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине начали штрафовать за дрова, происхождение которых не подтверждено документами. Подробнее о ситуации читайте по ссылке.