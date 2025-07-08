Лучшие страны для ЛГБТК+ туристов: где безопасно путешествовать и какое место заняла Украина.

Для представителей ЛГБТК+ сообщество планирования путешествий часто сопровождается вопросом не только отдыха, но и безопасности. Немецкий портал Spartacus опубликовал Индекс гей-путешествий, оценивающий ситуацию с правами ЛГБТКИА+ людей в 216 странах и регионах мира. В этом году Украина оказалась на 68 месте, с показателем -2 балла.

Рейтинг безопасных стран для ЛГБТК+. Фото из открытых источников

Рейтинг стран Spartacus Gay Travel Index впервые появился в 2012 году. Его цель состоит в информировании туристов-квиров о состоянии прав человека в разных странах. Оценка осуществляется по 18 критериям, и каждая страна получает суммарный балл. Чем выше бал, тем либеральнее общество и более безопасная среда для квир-путешественников.

В оценке рейтинга стран для ЛГБТК-туристов используют следующие параметры: легальность браков и партнерств, антидискриминационные законы, уровень свободы от религиозного влияния, запрет на "конверсионную терапию", уровень гомофобии в обществе, криминализация или смертная казнь за гомосексуальность.

Топ-10 самых безопасных стран для ЛГБТК+ туристов в 2025 году

Джастин Трюдо на марше поддержки прав ЛГБТК+. Фото: picture-alliance/AP Images/M. Blinch

Эти страны обеспечивают как законодательную защиту, так и социальную терпимость для квиров. У них есть активные ЛГБТ-организации, поддержка со стороны государства и низкий уровень насилия на почве ненависти. Большинство этих стран находятся в Европе.

Рейтинг лучших стран для ЛГБТК+ туристов:

— Канада – 13 баллов

— Исландия – 13 баллов

— Мальта – 13 баллов

— Португалия – 13 баллов

— Испания – 13 баллов

— Германия – 12 баллов

— Новая Зеландия – 12 баллов

— Австралия – 11 баллов

— Норвегия – 11 баллов

— Швейцария – 11 баллов

Украина с -2 баллами в 2025 году заняла 68-е место в рейтинге стран для путешествий для ЛГБТК+ туристов. Украина получила 1 балл за общее антидискриминационное законодательство и 2 балла в правах трансгендеров. Однако имеет -1 в таких категориях как гражданское партнерство, интерсексность, "конверсионная терапия", религиозное влияние и антигейские законы.

Украина имеет лучшую позицию, чем Венгрия — 104 место (-5 баллов), Польша — 118 (-7 баллов), Беларусь — 174 (-12 баллов) и Россия — 217 (-17 баллов), но уступает Великобритании — 15 место (9 баллов), Франции – 26 (8 баллов), Эстонии – 30 (7 баллов) и США – 48 (2 балла).

Худшей страной для ЛГБТК+ туристов названо Йемен – 215 место с минус 23 баллами. -22 балла получили еще три страны: Саудовская Аравия, Иран и Афганистан.

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