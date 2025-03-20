logo

BTC/USD

84965.82

ETH/USD

1968.37

LTC/USD

91.67

USD/UAH

41.69

EUR/UAH

45.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека Ликвидация МСЭК: как изменились условия оформления инвалидности в 2025 году
commentss НОВОСТИ Все новости

Ликвидация МСЭК: как изменились условия оформления инвалидности в 2025 году

Как определяют ограничение функционирования после ликвидации МСЭК

сегодня, 16:51
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Украине с 1 января 2025 года функционирует новая система оценивания повседневного функционирования. В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, что за первые 2,5 месяца работы экспертные команды приняли решение для более 90 тысяч человек.

Ликвидация МСЭК: как изменились условия оформления инвалидности в 2025 году

Иллюстративное фото

Отмечается, что оценка по-прежнему основывается на оценке критериев жизнедеятельности и ограничениях функционирования. В министерстве подчеркнули, что сейчас процесс оценивания унифицирован для всей страны: все документы ведутся в электронной системе на основе действующих медицинских документов, дела уже не нужно возить и проверять в МСЭК, ввели заочную и дистанционную формы проведения оценки для тяжелобольных пациентов, а решения принимают экспертные команды врачей-практиков в учреждение.

В Минздраве рассказали, что среди вопросов, с которыми обращаются украинцы, наиболее распространены:

  • 57 007 дел – установление инвалидности.

  • 53 205 дел – повторная плановая оценка.

  • 4097 дел – повторная оценка в связи с изменениями состояния здоровья.

  • 1698 дел – назначение реабилитационных или медицинских изделий.

  • 1455 дел – определение степени потери профессиональной трудоспособности.

Среди наиболее часто встречающихся диагнозов определяют:

  • Болезни костно-мышечной системы – 7370 случаев.

  • Болезни системы кровообращения – 7999 случаев.

  • Новообразование (онкология) – 7624 случая.

В Минздраве рассказали, что реформа позволила убрать излишние визиты, бюрократию и коррупционные риски. Теперь, как отмечают в министерстве, процесс максимально унифицированный, прозрачный и цифровой, с современными формами оценки и в учреждениях, которые доступны для пациентов. Цель министерства – чтобы каждый, кто нуждается в поддержке, получил ее быстро и без искусственных барьеров.

В министерстве отметили, что продолжат совершенствовать систему.

“В дальнейшем будет совершенствоваться функционал электронной системы, разрабатывается новый порядок оплаты за проведение оценивания, а также установка, регламентирующая применение критериев для установления инвалидности, комплексный опросник, базирующийся на Международной классификации функционирования (МКФ-профиль) и позволяет оценивать все аспекты жизни человека – от физических возможностей до социальных потребностей, что станет основой для формирования индивидуальных программ реабилитации”, — отметили в Минздраве.

Напомним, портал "Комментарии" писал об уровне заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://moz.gov.ua/uk/reforma-msek-ta-zaprovadzhennya-ocinyuvannya-povsyakdennogo-funkcionuvannya-vzhe-90-tisyach-lyudej-otrimali-rishennya
Теги:

Новости

Все новости