Ликвидация МСЭК: как изменились условия оформления инвалидности в 2025 году

В Украине с 1 января 2025 года функционирует новая система оценивания повседневного функционирования. В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, что за первые 2,5 месяца работы экспертные команды приняли решение для более 90 тысяч человек.

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Отмечается, что оценка по-прежнему основывается на оценке критериев жизнедеятельности и ограничениях функционирования. В министерстве подчеркнули, что сейчас процесс оценивания унифицирован для всей страны: все документы ведутся в электронной системе на основе действующих медицинских документов, дела уже не нужно возить и проверять в МСЭК, ввели заочную и дистанционную формы проведения оценки для тяжелобольных пациентов, а решения принимают экспертные команды врачей-практиков в учреждение.

В Минздраве рассказали, что среди вопросов, с которыми обращаются украинцы, наиболее распространены:

57 007 дел – установление инвалидности.

53 205 дел – повторная плановая оценка.

4097 дел – повторная оценка в связи с изменениями состояния здоровья.

1698 дел – назначение реабилитационных или медицинских изделий.

1455 дел – определение степени потери профессиональной трудоспособности.

Среди наиболее часто встречающихся диагнозов определяют:

Болезни костно-мышечной системы – 7370 случаев.

Болезни системы кровообращения – 7999 случаев.

Новообразование (онкология) – 7624 случая.

В Минздраве рассказали, что реформа позволила убрать излишние визиты, бюрократию и коррупционные риски. Теперь, как отмечают в министерстве, процесс максимально унифицированный, прозрачный и цифровой, с современными формами оценки и в учреждениях, которые доступны для пациентов. Цель министерства – чтобы каждый, кто нуждается в поддержке, получил ее быстро и без искусственных барьеров.

В министерстве отметили, что продолжат совершенствовать систему.

“В дальнейшем будет совершенствоваться функционал электронной системы, разрабатывается новый порядок оплаты за проведение оценивания, а также установка, регламентирующая применение критериев для установления инвалидности, комплексный опросник, базирующийся на Международной классификации функционирования (МКФ-профиль) и позволяет оценивать все аспекты жизни человека – от физических возможностей до социальных потребностей, что станет основой для формирования индивидуальных программ реабилитации”, — отметили в Минздраве.

Напомним, портал "Комментарии" писал об уровне заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине.



