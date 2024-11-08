Льготы на коммунальные услуги для военных: как воспользоваться

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Амбарцумян Анна
Ветераны войны, а также члены семей погибших имеют право на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Эти льготы охватывают широкий спектр услуг: от отопления до вывоза мусора, а процедура оформления значительно упрощена. Документы можно предоставить как лично, так и онлайн.
В соответствии с действующим законодательством, ветераны войны и другие категории лиц могут получить скидки на следующие услуги:
управление многоквартирным домом,
снабжение и распределение природного газа и электроэнергии,
подача горячей воды, теплоснабжение для отопления,
централизованное водоснабжение и водоотвод,
вывоз бытовых отходов,
приобретение твердого топлива и сжиженного газа.
Льготы предоставляются для следующих категорий:
Участники боевых действий – 75% скидки на оплату ЖКУ в пределах установленных норм.
Участники войны – 50% скидки.
Лица с инвалидностью в результате войны – 100% скидки.
Члены семей погибших – 50% скидки.
Заявление можно подать в орган Пенсионного фонда лично или по почте. Она также принимается в местных органах власти, исполнительных органах сельских, поселковых и городских советов, военных администрациях и ЦНАПах. Чтобы сэкономить время, доступна онлайн-регистрация через:
вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда, где необходимо авторизироваться с помощью электронной подписи,
мобильное приложение Пенсионного фонда.
Чтобы оформить льготу, нужно предоставить:
паспорт,
документ, подтверждающий право на льготу (удостоверение УБД),
учетный номер регистрационной карты налогоплательщика.
С этого года процесс получения льготы был значительно упрощен, а перечень необходимых документов сокращен. Теперь достаточно подать одно заявление, объединяющее регистрацию льготника и назначение льготы. Если военнослужащий не может подать документы лично, это могут сделать родственники.
Пенсионный фонд рассматривает заявление в течение 10 дней, а о решении уведомляет в течение трех. Льготы предоставляются в денежной форме. Ветераны ежемесячно самостоятельно оплачивают коммунальные услуги, а Пенсионный фонд возмещает сумму скидки на банковский счет или через Укрпочту.
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