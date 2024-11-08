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Льготы на коммунальные услуги для военных: как воспользоваться

В заявлении необходимо указать способ выплаты и реквизиты коммунальных организаций для эффективного обслуживания льготы

сегодня, 14:06
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Автор:
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Амбарцумян Анна

Ветераны войны, а также члены семей погибших имеют право на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Эти льготы охватывают широкий спектр услуг: от отопления до вывоза мусора, а процедура оформления значительно упрощена. Документы можно предоставить как лично, так и онлайн.

Льготы на коммунальные услуги для военных: как воспользоваться

Какие услуги охватывает льгота

В соответствии с действующим законодательством, ветераны войны и другие категории лиц могут получить скидки на следующие услуги:

  • управление многоквартирным домом,

  • снабжение и распределение природного газа и электроэнергии,

  • подача горячей воды, теплоснабжение для отопления,

  • централизованное водоснабжение и водоотвод,

  • вывоз бытовых отходов,

  • приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Кто имеет право на льготы

Льготы предоставляются для следующих категорий:

  • Участники боевых действий – 75% скидки на оплату ЖКУ в пределах установленных норм.

  • Участники войны – 50% скидки.

  • Лица с инвалидностью в результате войны – 100% скидки.

  • Члены семей погибших – 50% скидки.

Как подать заявление на льготу

Заявление можно подать в орган Пенсионного фонда лично или по почте. Она также принимается в местных органах власти, исполнительных органах сельских, поселковых и городских советов, военных администрациях и ЦНАПах. Чтобы сэкономить время, доступна онлайн-регистрация через:

  • вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда, где необходимо авторизироваться с помощью электронной подписи,

  • мобильное приложение Пенсионного фонда.

Список необходимых документов

Чтобы оформить льготу, нужно предоставить:

  • паспорт,

  • документ, подтверждающий право на льготу (удостоверение УБД),

  • учетный номер регистрационной карты налогоплательщика.

Упрощение оформления для ветеранов

С этого года процесс получения льготы был значительно упрощен, а перечень необходимых документов сокращен. Теперь достаточно подать одно заявление, объединяющее регистрацию льготника и назначение льготы. Если военнослужащий не может подать документы лично, это могут сделать родственники.

Рассмотрение заявления и выплата льгот

Пенсионный фонд рассматривает заявление в течение 10 дней, а о решении уведомляет в течение трех. Льготы предоставляются в денежной форме. Ветераны ежемесячно самостоятельно оплачивают коммунальные услуги, а Пенсионный фонд возмещает сумму скидки на банковский счет или через Укрпочту.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/pilhy-na-oplatu-komunalnykh-posluh-dlia-viiskovykh-shcho-varto-znat
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