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18-летних забирают в силы обороны без медосмотра: особенности экспериментального проекта

В Одесском ТЦК объяснили особенности привлечения к силам обороны 18-летних

сегодня, 16:14
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Кречмаровская Наталия

В Украине продлено военное положение и мобилизация из-за российской военной агрессии. По закону мобилизации подлежат военнообязанные от 25 лет, однако привлекают к силам обороны и 18-летних. Об экспериментальном проекте сообщили в Одесском областном ТЦК и СП, сообщает портал "Комментарии".

18-летних забирают в силы обороны без медосмотра: особенности экспериментального проекта

Иллюстративное фото

“В Украине стартовал экспериментальный проект рекрутинга граждан в электронной форме средствами Портала Дия. Он направлен на военнообязанных от 18 до 55 лет, у которых есть РНОКПП, которые не проходили военную службу, однако желают присоединиться к силам обороны Украины”, — отметили в ТЦК.

Подчеркивается, что участники подтверждают пригодность к военной службе без прохождения медицинского осмотра и психологического тестирования. Это сообщается в заявлении. Особенности реализации экспериментального проекта рекрутинга граждан Украины в электронной форме утверждены постановлением КМУ от 15 октября 2024 г. №1170.

Рекрут через портал Действие выбирает себе воинскую часть и специальность и подает заявление, в котором нужно указать:

  • Паспортные данные: ФИО, дата рождения; пол;

  • Средства связи: номер мобильного телефона и e-mail;

  • Воинское звание (при наличии);

  • Информация о БЗВП (при наличии);

  • Информация об опыте участия в боевых действиях (операциях) (при наличии);

  • Информация о пребывании на службе в военных формированиях, правоохранительных органах спецназначения, СБУ или разведывательных органах (в т.ч. служба по мобилизации);

  • Уведомление о пригодности к военной службе по состоянию здоровья;

  • Избранная военная должность;

  • Согласие о передаче сведений к рекрутинговой платформе.

После получения заявки портал "Дия" проверяет данные и документы через государственные реестры. Если проверка выявила неточность или неполноту данных, формирование заявления прекращается. Если нарушений нет, заявление подписывается и передается рекрутинговой платформе.

Впоследствии военнообязанный средствами портала "Дия" получит информацию о состоянии рассмотрения заявления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как получить отсрочку от мобилизации после 9 ноября.




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Источник: https://www.facebook.com/OOTCKSP/posts/pfbid037Dr8a1SGEGboDf8r2bjV5Syghn17jL6SW3RdpbtUZC2qRKXh8BaA4EsHoVAzMnmGl?locale=ru_RU
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