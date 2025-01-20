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18-летних в Украине могут мобилизовать: о чем "забывает" сказать Зеленский

Народные депутаты спорят о мобилизации 18-летних

сегодня, 13:32
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Кречмаровская Наталия

Вопрос мобилизации 18-летних в Украине вызывает много дискуссий. Есть аргументы как за, так и против такой практики. Однако в Раде сообщают, что фактически подобная мобилизация уже проводится.

18-летних в Украине могут мобилизовать: о чем "забывает" сказать Зеленский

Иллюстративное фото

Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что когда президент демонстративно отклоняет предложения иностранных партнеров снизить мобилизационный возраст, это звучит как обман. По словам нардепа, подобная мобилизация уже продолжается.

“Если Зеленский об этом не знает – это точно не добавляет ему как Верховного главнокомандующего. Ограниченно пригодных с 18 до 25 лет мобилизуют не первый день, а запрещающий это закон президент не подписывает уже четвертый месяц”, — отметил он.

К тому же, как пояснил Разумков, с 1 сентября во всех вузах вводится обязательная базовая военная подготовка. По словам нардепа, если студент в 18 или 19 лет ее пройдет, а потом его отчислят, то его также смогут мобилизовать.

“Об этом тоже “забывает” сказать Зеленский?! А одна из последних "гениальных" идей власти — штрафы для 17-летних парней, которые вовремя не встали на военный учет", — отметил народный депутат.

Он спрогнозировал, что после таких новостей родители подростков просто решат увезти своих детей за границу. Даже несмотря на угрозу блокирования им консульских услуг, несмотря на то, что министр образования призвал лишать финансирования украинских детей, которые учатся за пределами Украины.

Тем временем народный депутат Алексей Гончаренко убеждает, что в Украине мобилизация до 25 лет запрещена, даже если студента отчислят из вузов.

Он привел положения закона о мобилизационной подготовке и мобилизации. Статья 23 п. 5:

Не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации до достижения 25-летнего возраста военнообязанные, прошедшие базовую общевойсковую подготовку в соответствии со статьей 10-1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" или базовую военную службу. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию.

Еще раз. Никакой мобилизации до 25 лет для прошедших БЗВП”, — подчеркнул Гончаренко.

Напомним, что военные, как писал портал "Комментарии", против силовой мобилизации.



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Источник: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/3765
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