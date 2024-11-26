6500 грн на ребенка: правительство запускает "Зимнюю поддержку" для семей

Правительство Украины внедряет масштабную программу помощи под названием "Зимняя поддержка". Семья с детьми, которые находятся в сложных условиях, получат финансовую поддержку для подготовки к зимнему периоду. Кроме того, Кабинет Министров анонсировал реформы в сфере ухода за детьми, упрощение регистрации новорожденных и модернизацию школьного питания. Об этих инициативах рассказал Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 26 ноября.

Заседание Правительства. Фото: kmu.gov.ua

Помощь семьям: 6500 гривен на ребенка

Малообеспеченные семьи и семьи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), у которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы, получат единовременную выплату в размере 6500 гривен на каждого ребенка. Эти средства направлены на обеспечение теплой одеждой, обувью и другими необходимыми вещами для прохождения зимы. Денис Шмыгаль подчеркнул, что соответствующее постановление уже принято, а выплаты начнутся в декабре.

Дополнительная поддержка ко Дню святого Николая

Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, находящиеся в семьях опекунов или попечителей, получат дополнительную единовременную выплату в размере 1000 гривен. Эту инициативу реализуют при финансовой поддержке ЮНИСЕФ.

Новая стратегия для детей: приоритет – семейное воспитание

Правительство приняло Стратегию обеспечения права каждого ребенка на воспитание в семейной среде. Этот документ, рассчитанный до 2028 г., предусматривает поддержку биологических семей, инклюзивное образование, качественную медицину, реформирование институционального ухода за детьми и развитие социальных услуг.

Упрощение регистрации новорожденных через "єМалятко"

Кабинет Министров упростил процедуру регистрации новорожденных с помощью программы "єМалятко". Теперь документы можно заказать с доставкой по месту жительства. В 2024 году почти 36 тысяч семей уже получили бейби-боксы, а 126 тысяч семей воспользовались денежным эквивалентом этой помощи.

Реформа школьного питания

Одним из важнейших элементов "Зимней поддержки" стала модернизация системы питания в школах. В этом году бесплатными горячими обедами снабдили учащихся начальных классов. На это общинам направили 2 миллиарда гривен, а 268 миллионов перераспределили на дополнительные нужды. В следующем году бюджет предусматривает 2,9 миллиарда гривен на питание школьников и 960 миллионов – на обновление пищеблоков.