8 неочевидных признаков того, что вы действительно любите свою работу

Люди привыкли жаловаться на свою работу, но все равно немало тех, кому на самом деле она нравится. Поэтому этот список поможет понять: вы на своем месте или стоит что-то менять. Эксперты со всего мира уже не раз отмечали, что действительно важно найти работу, которая нравится. Но это далеко не означает, что она всегда будет доставлять радость, ведь сложности случаются повсюду, передает lifehack.org. Найти работу, которой вы действительно увлекаетесь, похоже на влюбленность. Сначала вы испытываете немало положительных и волнующих эмоций, но потом привыкаете. Новое становится знакомым, а эффект уже не такой "блестящий, как раньше. В некоторых случаях, когда отношения продолжаются так долго (с человеком или карьерой), может быть трудно сказать, вам все еще хочется у них оставаться. Поэтому вот несколько признаков того, что вы нашли ту же работу.

Работа (фото из открытых источников)

1. У вас немного свободного времени, но вам это нравится

Постоянный поток новой работы не вызывает у вас злобу, а наоборот. Знаменитый Эрнест Хемингуэй всегда прекращал писать, когда имел идеи. Это было лучше, чем писать до исчерпания, ведь на следующий день у него тоже была тема для написания. Поэтому и наличие у вас дел на завтра должно доставлять вам радость.

2. Вы видите результаты собственной работы

Ощущение того, что работа приносит пользу – одна из лучших наград, кроме финансовых. Хотя иногда и может быть сложно, но мнения о том, что ваш труд улучшает хотя бы немного жизни людей и мир, очень важны.

3. Вы стараетесь стать лучше

Если ваша работа не отвечает вашим стандартам, это может разочаровывать. Но лучше всего, чтобы это разочарование происходило от желания сделать лучше, чем есть. Поэтому вы всегда стараетесь поднимать свой уровень, работать над тем, чтобы работа была более качественной.

4. Вы говорите о работе в свободное время

Вам всерьез сложно не говорить о том, над чем работаете, если вам это нравится. Так что вы можете обсуждать проблемные места с близкими, ища свежие взгляды на ситуацию. Очень важно понимать, что к этому пункту не подходят жалобы на работу. Всегда будут дни или даже недели, когда будет казаться, что весь мир против вас.

5. Вы чувствуете, что день только начался, когда на самом деле уже обед

У вас когда-то было такое, что вы сделали все мелкие дела, настроились на более серьезные, и вот уже полдень? Куда исчезло утро? Если вам легко войти в ритм, это именно та работа, которая подходит вам. Не замечать время по рабочим задачам – нормально.

6. Вас вдохновляют люди вокруг

Если вы увлекаетесь коллегами и людьми на работе вокруг, то всегда имеете мотивацию. К тому же очень важно чувствовать себя комфортно в коллективе, поскольку это влияет не только на качество труда, но и на моральное самочувствие.

7. Вы смотрите на жизнь с точки зрения своей работы

Вам нравится думать о работе и в свободное время. Вы привыкли продумывать идеи, проблемы и варианты развития. Как и у Ньютона с яблоком, иногда ваши лучшие идеи приходят к вам тогда, когда вы вдали от офиса.

8. Вы не боитесь вечера воскресенья

Для людей, не любящих свою работу каждый день недели имеет определенное качество. Понедельник для блюза (ленивый), среда – на полпути к выходным, а пятница – самый сладкий день недели, потому что уикенд на носу. Многие субботы заняты похмельем, а выходное воскресенье пугает тем, что вот-вот снова понедельник. Если же вам действительно нравится ваша работа, то воскресенье – прекрасный день, как и большинство других дней. Вы не чувствуете подавления, а наслаждаетесь выходным, чтобы с новыми силами приступить к работе.

Напомним, в начале ноября текущего года американская компания NetCredit провела исследование цен на продукты на основе данных об их стоимости в супермаркетах мира. В качестве отправной точки был взят базовый набор продуктов питания, состоящий из пачки сухого завтрака, дюжины куриных яиц (12 шт.), половины килограмма сыра, белого хлеба и куриной грудки без кости, полутора литров питьевой воды, литра растительного масла, литра коровьего молока, одной рыбной консервы (тунца), а также килограмма бананов и такого же количества картофеля и помидоров.

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