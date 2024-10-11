Количество наказаний за отказ от повесток увеличивается: как наказывают уклонистов

В Украине идет мобилизация и за отказ от получения повестки суд назначает наказание в виде трех лет заключения. Именно такой приговор получил военнообязанный за отказ получить повестку на отправку. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полтавского областного ТЦК и СП.



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"Житель Кременчуга совершил уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 336 Уголовного кодекса Украины, то есть уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации", — говорится в сообщении ТЦК.

Что касается обстоятельств дела, то известно, что в феврале 2024 года военно-врачебная комиссия Кременчугской больницы признала гражданина пригодным к прохождению военной службы. Однако мужчина убеждал, что болен астмой и гипертонией.

В результате он отказался получать повестку на отправку в учебный центр и в определенное время не прибыл в ТЦК и СП. Таким образом, он умышленно совершил уголовное правонарушение. Военнослужащие Кременчугского районного ТЦК и СП составили акт отказа от получения повестки и направили документы для привлечения обвиняемого к уголовной ответственности”, — отметили в ТЦК.

Мужчина во время судебного заседания объяснил мотивы отказа – испугался попасть на передовую. Несмотря на то, что он признал свою вину и искренне раскаялся в содеянном, суд постановил назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Это уже не первый "реальный" срок, который получили жители Полтавщины за уклонение от мобилизации. 2 октября обвинительный приговор вынес Котелевский районный суд – 3 года лишения свободы”, — сообщили в ТЦК.

Также напомнили, что за нарушение правил военного учета предусмотрена административная ответственность (штраф), а за уклонение от мобилизации – уголовная ответственность – лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известно о мобилизации мужчин в возрасте 50-60 лет .



