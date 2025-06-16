Катастрофический сценарий зимой: в Раде рассказали, чего ждать от западных соседей

В Украине возник дефицит газа. И хотя поначалу успокаивали, что якобы это выдумки россиян, сейчас власти признают, что нужно закупить большое количество газа. Однако здесь могут возникнуть проблемы и не только со средствами, но и с соседями – западными странами, которые могут оказаться не партнерами. О ситуации и угрозах рассказал народный депутат Украины Алексей Кучеренко.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

По его словам, возникла управленческая проблема с балансом — "Нафтогаз" говорит, что он свой баланс компании ведет, а правительство говорит, что он на основании информации "Нафтогаз", какой-то свой ведет." В результате — правительственный не выполняется и возникает нехватка газа.

"Поэтому здесь претензия к правительству. Там очень серьезная управленческая проблема. "Нафтогазом" руководит правительство Украины через Министерство экономики. А баланс — это ответственность Минэнерго. И вот, что оно разошлось, и в результате никто ни за что не отвечает", — коротко объяснил ситуацию народный депутат.

Он согласился с утверждением, что 5 миллиардов кубов газа Украина должна закупить по импорту.

"Они что-то законтрактовали, значительную часть, на что-то им не хватает денег. Но это в годовом измерении. Часть из этих 5 миллиардов надо закачать в хранилища и зимой поднимать. Часть этого газа может и не нужно закачивать в хранилища, а надо зимой напрямую, через мощности, через Польшу, Венгрию, Словакию, напрямую пускать в нашу газотранспортную систему”, — отметил политик.

Кучеренко также пояснил, что в техническом плане действуют правильно – увеличивают пропускную способность с соседями, для того чтобы Украина могла “взять” газ. Однако есть в тревожные колокольчики. Народный депутат прямо не ответил, но отметил, что проблемы могут создать правительства соседних стран – Польши, Словакии, Венгрии.

"И там такая непростая, но то, что они могут такими не партнерами нам быть, есть такие опасения. Но, к счастью, в Польше правительство, это же осталось адекватным. В Словакии есть проблемы, но, думаю, там у них другое. По газу они всегда там на Россию и Венгрию были, и там идут непростые отношения”, — объяснил свои опасения политик.

При этом отметил, что в этих странах действуют европейские правила регулирования, поэтому "сделать что-нибудь кардинальное они не смогут, но там уже есть масса нюансов".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине летом возможны отключения света.



