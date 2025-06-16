Катастрофический сценарий зимой: в Раде рассказали, чего ждать от западных соседей

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Кречмаровская Наталия
В Украине возник дефицит газа. И хотя поначалу успокаивали, что якобы это выдумки россиян, сейчас власти признают, что нужно закупить большое количество газа. Однако здесь могут возникнуть проблемы и не только со средствами, но и с соседями – западными странами, которые могут оказаться не партнерами. О ситуации и угрозах рассказал народный депутат Украины Алексей Кучеренко.
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
По его словам, возникла управленческая проблема с балансом — "Нафтогаз" говорит, что он свой баланс компании ведет, а правительство говорит, что он на основании информации "Нафтогаз", какой-то свой ведет." В результате — правительственный не выполняется и возникает нехватка газа.
Он согласился с утверждением, что 5 миллиардов кубов газа Украина должна закупить по импорту.
Кучеренко также пояснил, что в техническом плане действуют правильно – увеличивают пропускную способность с соседями, для того чтобы Украина могла “взять” газ. Однако есть в тревожные колокольчики. Народный депутат прямо не ответил, но отметил, что проблемы могут создать правительства соседних стран – Польши, Словакии, Венгрии.
При этом отметил, что в этих странах действуют европейские правила регулирования, поэтому "сделать что-нибудь кардинальное они не смогут, но там уже есть масса нюансов".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине летом возможны отключения света.
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