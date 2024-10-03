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Как живут переселенцы в Черкасской области: во время проверок выявили значительные нарушения

Какие нарушения выявили во время проверок мест проживания ВПЛ

3 октября 2024, 21:50
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Кречмаровская Наталия

В Черкасской области провели масштабные проверки — и контролировали условия проживания внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госпродпотребслужбы.

Как живут переселенцы в Черкасской области: во время проверок выявили значительные нарушения

Иллюстративное фото

В Черкасской области для проживания ВПЛ организовано на 42 подконтрольных Главному управлению объектах, в том числе 17 учебных заведений (дошкольного и общего среднего образования, интернатных учреждений, общежитий учреждений профессионально – технического образования и высших учебных заведений) и 25 других объектах (санатории, гостиницы, общежития предприятий, заведения социальной защиты и др.) в городах Черкассы, Смела, Умань, Канев и территориальных громадах области.

С начала введения военного положения специалисты провели 519 мониторинговых обследований указанных заведений. В 31,5% случаев выявлено нарушение санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований. Основные из них:

- отсутствуют пандусы и санузлы для нахождения маломобильных групп населения,

- недостаточная площадь жилых комнат и неукомплектованность их необходимой мебелью в соответствии с количеством проживающих (стулья, прикроватные тумбы, шкафы для личных вещей).

В части заведений не созданы необходимые условия для стирки белья, отсутствуют изоляторы, не обеспечен медицинский надзор за проживающими.

Что касается питания, то в некоторых объектах обеспечивают одно-двухразовое питание для взрослых и трехразовое для детей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что благодаря программе реимбурсации "Доступные лекарства", ВПЛ могут получить необходимые медикаменты бесплатно или с частичной оплатой. Реимбурсация предполагает возмещение аптечным заведениям стоимости лекарственных средств, отпущенных пациенту по е-рецепту. Какое лекарство можно получить, читайте по ссылке.




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Источник: https://dpss.gov.ua/news/cherkashchyna-derzhprodspozhyvsluzhba-prodovzhuie-monitorynhovi-obstezhennia-mists-tymchasovoho-perebuvannia-vnutrishno-peremishchenykh-osib
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