Как получить субсидию на оплату коммунальных услуг: необходимые документы и алгоритм действий

Правительство Украины предоставляет субсидии как государственную помощь для оплаты коммунальных услуг для семей, в которых расходы превышают установленный обязательный платеж. Сейчас действует упрощенная процедура обращения за субсидией, но в редких случаях нужно представить полный пакет документов. Рассмотрим , что именно понадобится для оформления субсидии, как рассчитать обязательный платеж и какие документы подать в каждой ситуации. Об этом сообщает Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

Украинские семьи могут рассчитывать на государственную помощь в оплате коммунальных услуг, если сумма этих расходов превышает обязательный платеж, рассчитанный индивидуально.

Как определить обязательный платеж

Обязательный платеж исчисляется исходя из среднемесячного совокупного дохода семьи. Вот пошаговый алгоритм:

Вычислите среднемесячный совокупный доход семьи. Определите доход на одного человека: разделите совокупный месячный доход на количество членов семьи. Вычислите коэффициент: поделите доход на одного человека на прожиточный минимум (2920 грн в 2024 году). Вычислите обязательный процент платежа: разделите полученный коэффициент на два. Вычислите обязательный платеж: умножьте среднемесячный доход на обязательный процент платежа.

Упрощенный механизм подачи заявления

Для удобства получения субсидии Пенсионный фонд Украины упрощает процедуру, используя данные из официальных реестров. В упрощенном варианте нужно подать заявление и декларацию, которые заполняются на основе автоматически полученных данных.

Если требуется полный пакет документов

В случае необходимости подать полный пакет документов к заявлению прилагаются:

Заявление и право на доходы и расходы.

Дополнительные документы:

Договор аренды, если жилье арендуется;



Договор о реструктуризации долга (если есть задолженность);



Акт обследования материальных условий (при необходимости органов местного совета);



Документы, подтверждающие особые обстоятельства (например, справка ВПЛ).

Куда подавать документы

Документы для оформления субсидии можно подать разными способами:

в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

через уполномоченных лиц местного совета;

в центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

отправить по почте в территориальный орган Фонда;

через веб-портал Пенсионного фонда;

с помощью мобильного приложения "Пенсионный фонд" или через портал "Действие".

Внедрение упрощенного механизма подачи документов на субсидию делает процесс более быстрым и менее бюрократическим.