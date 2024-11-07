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Как получить субсидию на оплату коммунальных услуг: необходимые документы и алгоритм действий

В настоящее время упрощенная система обращения за субсидией позволяет подать заявление быстрее и без лишних документов. Однако в случаях, когда требуется полный пакет, следует знать, какие именно документы нужно собрать и куда их подать.

сегодня, 14:43
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Амбарцумян Анна

Правительство Украины предоставляет субсидии как государственную помощь для оплаты коммунальных услуг для семей, в которых расходы превышают установленный обязательный платеж. Сейчас действует упрощенная процедура обращения за субсидией, но в редких случаях нужно представить полный пакет документов. Рассмотрим , что именно понадобится для оформления субсидии, как рассчитать обязательный платеж и какие документы подать в каждой ситуации. Об этом сообщает Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

Как получить субсидию на оплату коммунальных услуг: необходимые документы и алгоритм действий

Украинские семьи могут рассчитывать на государственную помощь в оплате коммунальных услуг, если сумма этих расходов превышает обязательный платеж, рассчитанный индивидуально.

Как определить обязательный платеж

Обязательный платеж исчисляется исходя из среднемесячного совокупного дохода семьи. Вот пошаговый алгоритм:

  1. Вычислите среднемесячный совокупный доход семьи.

  2. Определите доход на одного человека: разделите совокупный месячный доход на количество членов семьи.

  3. Вычислите коэффициент: поделите доход на одного человека на прожиточный минимум (2920 грн в 2024 году).

  4. Вычислите обязательный процент платежа: разделите полученный коэффициент на два.

  5. Вычислите обязательный платеж: умножьте среднемесячный доход на обязательный процент платежа.

Упрощенный механизм подачи заявления

Для удобства получения субсидии Пенсионный фонд Украины упрощает процедуру, используя данные из официальных реестров. В упрощенном варианте нужно подать заявление и декларацию, которые заполняются на основе автоматически полученных данных.

Если требуется полный пакет документов

В случае необходимости подать полный пакет документов к заявлению прилагаются:

  • Заявление и право на доходы и расходы.

  • Дополнительные документы:

    • Договор аренды, если жилье арендуется;

    • Договор о реструктуризации долга (если есть задолженность);

    • Акт обследования материальных условий (при необходимости органов местного совета);

    • Документы, подтверждающие особые обстоятельства (например, справка ВПЛ).

Куда подавать документы

Документы для оформления субсидии можно подать разными способами:

  • в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

  • через уполномоченных лиц местного совета;

  • в центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

  • отправить по почте в территориальный орган Фонда;

  • через веб-портал Пенсионного фонда;

  • с помощью мобильного приложения "Пенсионный фонд" или через портал "Действие".

Внедрение упрощенного механизма подачи документов на субсидию делает процесс более быстрым и менее бюрократическим.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/yaki-dokumenty-neobkhidno-podaty-dlia-pryznachennia-subsydii
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