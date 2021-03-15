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Как не остаться в дураках: важные права потребителей, которые стоит знать

Каждый человек имеет право получать качественный товар или услугу

сегодня, 08:22
Автор:

Кириєнко Анна

Сегодня отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. Важная дата была основана в США при президентстве Джона Кеннеди (1962 год).

Как не остаться в дураках: важные права потребителей, которые стоит знать

Права потребителей: какие правила следует знать украинцам - перечень. Фото: juristpomog.com

Каждому человеку необходимо знать и отстаивать свои права. Соответственно, Украинское государство также становится на сторону потребителей. Однако, если человек не сможет ориентироваться в законодательстве, урегулировать некоторые скандальные ситуации будет сложнее. Поэтому предлагаем вам прочитать основной перечень того, что может требовать потребитель.

1. Каждый человек, который приобрел товар, имеет право на возмещение имущественного и морального вреда, причиненного вследствие дефекта продукции.

2. Потребитель может обменять товар плохого качества на такой же или подобный (при условии его наличия в точке продажи).

3. Если нарушены права покупателя, он может обратиться в суд и другие уполномоченные государственные органы.

4. Каждый человек имеет право получать понятную, своевременную и достоверную информацию о продукции. Данные должны быть указаны на государственном языке.

5. Потребитель может отказаться от договора о предоставлении услуг и требовать возмещения убытков. Это возможно, если исполнитель не предоставляет соответствующих услуг в оговоренные сроки.

Кроме того, самому покупателю следует хранить чеки, пока тот не убедится в качестве купленной продукции. Если вы приобрели гарантийный товар, квитанции и талон стоит хранить до истечения срока гарантии.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, сеть супермаркетов "АТБ" заявила, что товары на полках из магазинов в ближайшее время подорожают на 5-25%. Почему так произойдет, читайте в нашем материале.


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Источник: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text
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