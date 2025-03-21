Как иностранцам, служившим в ВСУ, получить гражданство Украины: инструкция

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Кречмаровская Наталия
Государственная миграционная служба по решению Президента Украины Владимира Зеленского и в соответствии со статьей 9 Закона Украины "О гражданстве Украины" разработала и внедряет в своей работе алгоритм принятия в гражданство Украины некоторых категорий иностранцев.
Иллюстративное фото
Алгоритм получения гражданства лицом, проходящим или проходившем военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта, Национальной гвардии Украины, опубликован на сайте Кабинета министра Украины.
Гражданство предоставляется при следующих условиях:
лица, проходящие военную службу – 3 года непрерывного проживания на законных основаниях со дня вступления в силу контракта;
лица, проходившие военную службу по контракту, и уволенные с военной службы — 5 лет непрерывного проживания на законных основаниях или пребывания в браке с гражданином Украины более 2 лет.
"Непрерывность проживания не требуется для лиц, проходивших военную службу по контракту, и уволенных с военной службы по медицинскому заключению в связи с непригодностью к прохождению службы", — говорится в сообщении.
Чтобы получить гражданство, нужно:
- обратиться лично в территориальное подразделение ГМС за фактическим местожительством или пребыванием.
- подать следующие документы:
заявление о принятии в гражданство Украины (по установленной форме, формируется в территориальном подразделении ГТС, в 2 шт.);
3 фотографии 35х45 мм;
декларацию об отказе от иностранного гражданства (по установленной форме);
справку о доходах;
квитанцию об уплате госпошлины в сумме 8 грн 50 коп.;
обязательства о сдаче экзаменов в течение двух лет с момента приобретения гражданства Украины;
сертификаты о сдаче экзаменов.
- получить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины.
Следует отметить, что:
при прохождении службы подается: контракт о прохождении службы и справка с места службы, военный билет, национальный паспорт с переводом на украинский язык и заверенным в установленном порядке;
в случае прохождения службы и увольнения по медицинскому заключению в связи с непригодностью к прохождению службы подается справка с места службы период прохождения военной службы.
"Иностранцы, которые приобрели гражданство Украины во время действия военного положения в Украине и подали обязательства о сдаче экзаменов и продолжают проходить военную службу по контракту, сдают экзамены в течение двух лет со дня прекращения или отмены военного положения в Украине", — говорится в сообщении.
При подаче заявления предъявляются оригиналы документов.
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