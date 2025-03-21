logo

BTC/USD

83911.82

ETH/USD

1953.66

LTC/USD

93.01

USD/UAH

41.69

EUR/UAH

45.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека Как иностранцам, служившим в ВСУ, получить гражданство Украины: инструкция
commentss НОВОСТИ Все новости

Как иностранцам, служившим в ВСУ, получить гражданство Украины: инструкция

Какие документы нужно предоставить, чтобы получить гражданство Украины

сегодня, 14:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Государственная миграционная служба по решению Президента Украины Владимира Зеленского и в соответствии со статьей 9 Закона Украины "О гражданстве Украины" разработала и внедряет в своей работе алгоритм принятия в гражданство Украины некоторых категорий иностранцев.

Как иностранцам, служившим в ВСУ, получить гражданство Украины: инструкция

Иллюстративное фото

Алгоритм получения гражданства лицом, проходящим или проходившем военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта, Национальной гвардии Украины, опубликован на сайте Кабинета министра Украины.

Гражданство предоставляется при следующих условиях:

  • лица, проходящие военную службу – 3 года непрерывного проживания на законных основаниях со дня вступления в силу контракта;

  • лица, проходившие военную службу по контракту, и уволенные с военной службы — 5 лет непрерывного проживания на законных основаниях или пребывания в браке с гражданином Украины более 2 лет.

"Непрерывность проживания не требуется для лиц, проходивших военную службу по контракту, и уволенных с военной службы по медицинскому заключению в связи с непригодностью к прохождению службы", — говорится в сообщении.

Чтобы получить гражданство, нужно:

- обратиться лично в территориальное подразделение ГМС за фактическим местожительством или пребыванием.

- подать следующие документы:

  • заявление о принятии в гражданство Украины (по установленной форме, формируется в территориальном подразделении ГТС, в 2 шт.);

  • 3 фотографии 35х45 мм;

  • декларацию об отказе от иностранного гражданства (по установленной форме);

  • справку о доходах;

  • квитанцию об уплате госпошлины в сумме 8 грн 50 коп.;

  • обязательства о сдаче экзаменов в течение двух лет с момента приобретения гражданства Украины;

  • сертификаты о сдаче экзаменов.

- получить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины.

Следует отметить, что:

  • при прохождении службы подается: контракт о прохождении службы и справка с места службы, военный билет, национальный паспорт с переводом на украинский язык и заверенным в установленном порядке;

  • в случае прохождения службы и увольнения по медицинскому заключению в связи с непригодностью к прохождению службы подается справка с места службы период прохождения военной службы.

"Иностранцы, которые приобрели гражданство Украины во время действия военного положения в Украине и подали обязательства о сдаче экзаменов и продолжают проходить военную службу по контракту, сдают экзамены в течение двух лет со дня прекращения или отмены военного положения в Украине", — говорится в сообщении.

При подаче заявления предъявляются оригиналы документов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что происходит с недрами в Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/mvs-provazhlyve-alhorytm-pryiniattia-do-hromadianstva-ukrainy-deiakykh-katehorii-inozemtsiv
Теги:

Новости

Все новости