Кабмин поставил точку в вопросе выезда за границу мужчин: что решили
НОВОСТИ

Кабмин поставил точку в вопросе выезда за границу мужчин: что решили

Кабмин разрешил беспрепятственный выезд за границу для мужчин в возрасте до 22 лет

26 августа 2025, 20:06
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Вопрос упрощения условий пересечения границы для мужчин отдельной возрастной группы был рассмотрен в Кабмине.

Кабмин поставил точку в вопросе выезда за границу мужчин: что решили

Паспорт. Иллюстративное фото

Сегодня правительство обновило порядок пересечения государственной границы. Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста. Отмечается, что мужчины от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Об этом идет речь на официальном канале Премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"Это решение касается также граждан, которые по разным причинам оказались за границей. Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной. Изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления", — говорится в сообщении.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко дополнил, что цель этого шага — в первую очередь предоставить молодым украинцам более широкие возможности для обучения, стажировки, легального трудоустройства за рубежом, чтобы полученный опыт они впоследствии могли использовать для развития Украины.

"Делаем максимум, чтобы украинская молодежь имела доступ к качественному образованию и международному опыту, оставаясь при этом крепкой частью нашего государства", — отметил он.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что все ограничения на выезд за границу должны быть сняты, сообщил, что подал соответствующий законопроект в Верховную Раду.

"Пересечение границы превратилось в сплошную коррупционную схему. Выехать могут все, кто хочет и имеет деньги. Или "свои": Слуги Народа, такие как Дмитрук, Куницкий, Одарченко — легко сбежали за границу, когда на них вышло следствие", — отметил народный депутат.

По его словам, ни один действующий сегодня указ Президента или закон Украины — не является правовым источником ограничения права мужчин на выезд за пределы Украины.




Источник: https://t.me/svyrydenkoy/304
