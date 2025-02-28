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Кабмин изменил правила начисления субсидий: кто получит денежную помощь в 2025 году

Кабмин изменил некоторые правила начисления субсидий: Гончаренко рассказал, какие ошибки устранило правительство

сегодня, 15:21
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Кречмаровская Наталия

Начисление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг помогло миллионам украинских семей не копить долги и получать необходимые услуги. При этом некоторые категории граждан не могли получить государственную помощь или потеряли ее из-за определенных ошибок в системе.

Кабмин изменил правила начисления субсидий: кто получит денежную помощь в 2025 году

Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, какие ошибки в начислении субсидий исправил Кабинет Министров Украины. По его словам:

1. Предоставляется возможность гражданам получить субсидии, которые по несвоевременному предоставлению сведений поставщиками услуг стали заложниками ситуации и не получают предусмотренные выплаты. Гончаренко объяснил, что такие граждане могут сами предоставить Пенсионному фонду сведения для назначения субсидии.

2. Расширяется список территорий, где внутренне перемещенные лица могут получать компенсации по найму жилья. По словам Гончаренко, определяется, что это вся территория Украины, кроме тех территорий, где ведутся активные боевые действия или временно оккупированные территории Украины. При этом отмечается, что можно получить компенсации по найму жилья на территориях в зоне возможных боевых действий.

Напомним, что в Кабинете министров Украины, как писал портал "Комментарии", заверили, что в этом отопительном сезоне тарифы на коммунальные услуги для украинских семей не будут расти. В правительстве объяснили, что это часть "Зимней поддержки" — инициативы президента Украины Владимира Зеленского и правительства, направленной на помощь украинским семьям.

В правительстве обещают, что цены на газ и электроэнергию будут неизменными до 30 апреля включительно.




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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/45828
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