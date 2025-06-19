Исламская революция в Иране изменила жизнь женщин: архивные фото показывают совсем другую жизнь

Исламская революция в Иране в 1979 году стала одним из самых масштабных переломных моментов 20 века. Свержение шаха Мохаммеда Резы Пехлеви и установление власти духовенства во главе с аятоллой Рухоллой Хомейни коренным образом изменили не только политическое устройство страны, но и повседневную жизнь миллионов людей, особенно женщин. Архивные фотографии того периода открывают современному миру Иран, которого больше не существует.

Исламская революция в Иране изменила жизнь женщин

Несмотря на четыре десятилетия авторитарного характера режима правления шаха Пехлеви, они стали периодом масштабной модернизации. В 1963 году шах объявил о старте так называемой "Белой революции", программы реформ, которая имела целью обновить страну. Одним из ключевых достижений стало предоставление женщинам права голоса, возможности баллотироваться в парламент, а также доступ к образованию и работе в государственных учреждениях.

Женщины получили право выбирать, носить хиджаб или нет, брачный возраст для девушек повысили с 15 до 18 лет, а право на развод перестало быть исключительной прерогативой мужчин. В больших городах Ирана царила атмосфера свободы. Наряды женщин ориентировались на западную моду, пышные прически, яркий макияж, джазовые концерты, театры и кинофестивали.

Шах Пехлеви с семьей. Фото: AP

Улицы Ирана в 60-х годах

Женщины в Иране до революции. Фото: Magnum Photos

Архивные фото Ирана 1960-70-х годов сегодня воспринимаются как альтернативная реальность. На них зафиксированы женщины в стильных платьях и брюках, с распущенными волосами и без хиджабов.

Иранская поп-группа. Фото: News Dog Media

Популярный в 1970-е годы журнал Sepid o Siah (слева киноактриса Халех) Фото: DR

Фотосессия женщин в Иране до революции

Женщина на пляже в Иране до революции. Фото: News Dog Media

После прихода к власти исламистов все поменялось. Уже через месяц после победы революции ношение хиджаба стало обязательным, а протестовавших против этого женщин массово увольняли с работы. Многие были исключены из университетов, а некоторые даже подвергались публичным наказаниям.

Иранские женщины после революции

Иранские женщины потеряли большинство обретенных прав, в частности брачный возраст резко снизили, возможность развода для женщин фактически отменили, а за супружескую измену снова начали наказывать избиением камнями. Эту практику отменили только в 2002 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сирия установила новый дресс-код для женщин на пляжах.

Также "Комментарии" писали, что иранская студентка публично разделась в знак протеста.