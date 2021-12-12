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Инструкция для тех, кто хочет продать участок арендуемой земли

Министерство юстиции Украины дает разъяснение

сегодня, 21:40
Автор:

Олег Терещенко
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С открытием рынка земли сельскохозяйственную землю можно продать, даже если она передана в долгосрочную аренду, об этом на своей странице в Facebook сообщает Министерство юстиции Украины.

Инструкция для тех, кто хочет продать участок арендуемой земли

Земля - фото с pixabay.com

В то же время, арендатор имеет преимущественное право на покупку этой земли, а несоблюдение процедуры преимущественного права может закончиться для владельца судебной волокитой.

Продажа сельскохозяйственной земли, находящейся в аренде:

- собственник обязан не позднее чем за месяц до дня купли-продажи подать заявление нотариуса о намерении продать землю, нотариус регистрирует это в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Заявление следует подавать вместе с проектом договора купли-продажи нотариуса, который будет в дальнейшем удостоверять этот договор;

- нотариус в течение рабочих дней уведомляет арендатора ценным письмом под расписку уведомлением о вручении или лично, о намерении собственника земли ее продать и условиях продажи. Также предлагает воспользоваться преимущественным правом;

– если арендатор хочет воспользоваться таким правом, в течение месяца он уведомляет об этом нотариуса. После в течение 1 месяца со дня получения умысла от арендатора нотариус назначает дату и время заключения договора купли-продажи участка между собственником и арендатором.

Относительно прав арендатора

Если в течение месяца со дня получения уведомления от нотариуса арендатор не сообщил о желании воспользоваться преимущественным правом или отказался от заключения договора купли-продажи, не появился ли днем и время, назначенное нотариусом для заключения договора, то арендатор теряет преимущественное право. В таком случае, собственник может продать свой земельный участок другому лицу.

Если, согласно закону, арендатор не может приобретать в собственность участок, он может передать свое преимущественное право другому лицу, но только один раз. Передача уже переданного преимущественного права не допускается.

Относительно нарушения продажи земли

Если земля продана с нарушением преимущественного права, арендатор может подать иск о переводе на него прав и обязанностей покупателя. Истец будет обязан внести на счет суда сумму, которую по договору купли-продажи должен оплатить покупатель.

Если лицо купило участок, переданный в аренду, он обязан уведомить об этом его пользователей в течение одного месяца со дня получения права собственности.

Смена арендодателя не является основанием для изменения условий договора аренды или его прекращения. Если в самом договоре аренды не указано иное, он продолжает действовать до истечения срока, на который он заключен.

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