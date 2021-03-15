Главные причины, по которым украинцев могут лишить пенсий

Некоторых украинцев после проверки могут лишить пенсий по ряду причин. Данная информация указана в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, нужно быть максимально внимательным при оформлении пенсии и заполнении соответствующих документов.

Пенсии в Украине: за что могут лишить выплат. Фото: nbnews.com.ua

Соответственно, отменить выплаты могут по следующим причинам:

— если при оформлении пенсии была допущена ошибка в фамилии;

— если выплату получал человек по поддельным документам;

— если пенсионер начал проживать за рубежом

— если человек не получал пенсию в течение шести месяцев

— если пенсионер является переселенцем, который сменил место жительства.

Однако даже если у человека ошибочно забрали пенсионную выплату, ее можно вернуть. Для этого необходимо оформить обращение в Пенсионный фонд Украины. В письме нужно написать причину обращения и описать ошибку.

В министерстве социальной политики рассказали, как осуществляется проверка. Сначала происходит мониторинг граждан. Затем министерство финансов создает письмо с рекомендациями. Далее проходит второй этап проверки. И только тогда, когда Минсоцполитики нашло ошибку или несоответствие, гражданина могут лишить пенсии.

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