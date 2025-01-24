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Европейская страна боится "Майдана": при чем здесь Россия

Фицо косвенно обвиняет Украину: что не так с заявлениями

24 января 2025, 21:37
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Кречмаровская Наталия

Российские Telegram-каналы тиражируют заявление словацкого премьера Роберта Фицо. Якобы "эксперты, участвовавшие в украинском Майдане, готовят госпереворот в Словакии".

Европейская страна боится "Майдана": при чем здесь Россия

Иллюстративное фото

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что не так с этим заявлением.

"На самом деле: заявления Фицо о подготовке госпереворота — это попытка запугать словацкое общество и консолидировать свой электорат", — говорится в сообщении Центра.

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий.

“Мне кажется, что премьер-министру Словакии следует обратить внимание на свои собственные действия, которые возмущают людей в его стране и проанализировать, почему так происходит. То есть почему его собственные действия приводят к недовольству людей в его стране. И там он найдет ответы”, – приводит комментарий Тихого Центр противодействия дезинформации.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности подчеркнули, что фейк о том, что Революция Достоинства была срежиссирована западными экспертами или спецслужбами – это давний нарратив российской пропаганды, направленный на дискредитацию гражданского сопротивления режиму Януковича и всех национально-демократических проевропейских сил Украины.

"В 2014 году этот нарратив Россия использовала для оправдания гибридного вторжения в Украину", — напомнили в Центре.

Напомним, что Россия, как писал портал "Комментарии", проводит основательную подготовку к 80-летию победы над нацизмом. 9 мая в России всегда отмечают с размахом, однако к юбилею проводят масштабные подготовки.

Российская пропагандистская кампания к 80-летию победы над нацизмом набирает обороты.




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Источник: https://t.me/spravdi/44558
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