Европейская страна боится "Майдана": при чем здесь Россия

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Кречмаровская Наталия
Российские Telegram-каналы тиражируют заявление словацкого премьера Роберта Фицо. Якобы "эксперты, участвовавшие в украинском Майдане, готовят госпереворот в Словакии".
Иллюстративное фото
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что не так с этим заявлением.
Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий.
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности подчеркнули, что фейк о том, что Революция Достоинства была срежиссирована западными экспертами или спецслужбами – это давний нарратив российской пропаганды, направленный на дискредитацию гражданского сопротивления режиму Януковича и всех национально-демократических проевропейских сил Украины.
Напомним, что Россия, как писал портал "Комментарии", проводит основательную подготовку к 80-летию победы над нацизмом. 9 мая в России всегда отмечают с размахом, однако к юбилею проводят масштабные подготовки.
Российская пропагандистская кампания к 80-летию победы над нацизмом набирает обороты.
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