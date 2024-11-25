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Европа не даст денег на восстановление энергетики Украины: что замыслили европейцы

Юрий Гаврилечко: что указывает на возможное разделение украинских энергоактивов европейскими компаниями

сегодня, 16:18
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Кречмаровская Наталия

Западные партнеры не готовы помогать Украине финансово для восстановления энергообъектов, поврежденных российскими атаками. "Европа и средства на восстановление Украины: "Олигарху Ахметову денег нет" — с таким заголовком вышла статья в итальянской газете Corriere Della Sera. На статью указал эксперт по экономическим и политическим вопросам Юрий Гаврилечко, сообщает портал "Комментарии".

Европа не даст денег на восстановление энергетики Украины: что замыслили европейцы

Фото портал "Комментарии"

На своей странице в Facebook он опубликовал некоторые тезисы из статьи. Отмечается, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение не давать средства украинским энергокомпаниям, принадлежащим олигархам даже в нынешней чрезвычайной ситуации в энергетике Украины.

В частности, ЕБРР не будет финансировать проекты по восстановлению разрушенных обстрелами электростанций компании ДТЭК, поскольку ее контролирует самый богатый человек Украины Ринат Ахметов.

"Цель освобождения экономики от влияния олигархов абсолютно фундаментальна, и мы имеем очень твердые идеи по этому поводу: это часть реформ, которые необходимо провести для вступления Украины в Европейский Союз. Если бы мы пошли на компромисс по этому вопросу, мы бы нанесли вред долгосрочным перспективам страны", — заявила Corriere глава ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

Несмотря на то, что миллионы украинцев сейчас страдают от низких температур и отключений электроэнергии, Рено-Бассо не намерена предоставлять кредиты или гарантии под кредиты ДТЭК.

ЕБРР хотел бы, чтобы Ахметов отказался контролировать группу. "Нам нужно изменение структуры", — заявила Рено-Бассо.

“Европа решила поучаствовать в переделе украинских энергоактивов? Или это иначе понимать? Алексей Кучеренко, Олег Попенко, Игорь Черкашин, Петр Билян, Yuriy Korolchuk, Виталий Шапран”, — обратился к экспертам Юрий Гаврилечко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какими будут новые тарифы на свет и газ в 2025 году.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02WCsqZQLqek9UY2zZPRPMSaXCgtf4ZybA562EfooSkkhEcvYLjD8fRNHTy1nz8LtQl&id=100009339910671&locale=uk_UA
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