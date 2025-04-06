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Это шокирует каждого: стало известно о самых опасных конфетах в Украине

Многие популярные конфеты содержат крайне вредные для здоровья ингредиенты

сегодня, 08:20
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Клименко Елена

Сладости всегда были популярны среди украинцев, однако не все конфеты одинаково полезны для здоровья. В магазинах представлен широкий ассортимент, но некоторые из них содержат вредные ингредиенты, которые могут оказывать негативное влияние на организм. Какие же конфеты лучше обходить стороной?

Это шокирует каждого: стало известно о самых опасных конфетах в Украине

Фото: 24 Канал

Конфеты с трансжирами

Во многих конфетах можно найти трансжиры – гидрогенизированные растительные масла, которые используются для улучшения текстуры и продления срока хранения. Они повышают уровень "плохого" холестерина и могут привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, высокое содержание трансжиров содержат шоколадные батончики, такие как "Сникерс", "Марс" и "Баунти", а также дешевые карамели и ириски.

Искусственные подсластители и чрезмерный сахар

Большинство магазинных конфет содержат большое количество сахара, что может вызвать ожирение, диабет и проблемы с зубами. Некоторые производители также добавляют искусственные подсластители как аспартам, сахарин или глюкозно-фруктозный сироп, которые могут нарушать обмен веществ и вызывать зависимость. Особенно много сахара в леденцах, глазированных конфетах и жевательных сладостях типа "Чупа-Чупс".

Искусственные красители и ароматизаторы

Для того чтобы конфеты выглядели ярче и имели более выразительный вкус, производители добавляют искусственные красители и ароматизаторы. Они могут вызывать аллергические реакции и даже оказывать токсическое воздействие на организм. Наиболее опасные из них – тартразин (E102), понсо 4R (E124) и кармазин (E122). Их часто можно встретить в ярких жевательных конфетах, таких как "Скитлз" и "Мамба".

Как выбрать безопасные конфеты

Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, следует внимательно изучать состав конфет перед покупкой. Лучше выбирать натуральные варианты – черный шоколад с высоким содержанием какао, фруктовые пастилки или домашние сладости.
Ранее "Комментарии" писали, что на Львовщине разоблачили попытку незаконной переправки наркотиков в тюрьму. Однако вместо привычных методов контрабанды выбрали неожиданный вариант – наркотики спрятали внутрь конфет "Коровка".

 



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