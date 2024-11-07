ЕС стремится к соглашению с Россией: может ли Украина рассчитывать на поддержку

Европейский союз обещает продолжить военную и финансовую поддержку Украины, несмотря на угрозы Дональда Трампа прекратить помощь. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания "Киев24".

Фото портал "Комментарии"

Представитель Европейской комиссии по иностранным делам Петер Стано на пресс-брифинге в Брюсселе также отметил, что Европейский Союз будет искать мирное соглашение с Россией на выгодных для Украины условиях.

Он добавил, что предположения о том, что Европа останется наедине в поддержке Украины, преждевременны, и напомнил о гарантированном финансировании до следующего года.

"Европейский Союз и его государства-члены остаются преданными продолжению оказания помощи Украине и поддержке ее борьбы за восстановление единства, независимости и территориальной целостности", — заявил он.

Комментируя возможность ЕС противодействовать объявленным попыткам Трампа заставить Украину принять перемирие с Россией на невыгодных для Киева условиях, представитель Еврокомиссии Эрик Мамер отметил, что Комиссия убеждена, что в интересах Соединенных Штатов, а также Европейского Союза сохранить сильную и суверенную Украину.

"Мы неоднократно говорили, что эта война может закончиться даже завтра, если Россия прекратит свою агрессию против Украины", – сказал Мамер.

Он подчеркнул, что Еврокомиссия будет продолжать реализовывать свою политику и приоритеты в отношении Украины как с точки зрения поддержки страны, так и достижения справедливого и честного мирного соглашения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на саммите Европейского политического сообщества Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с Дональдом Трампом. Однако Зеленский не услышал главного, чего – читайте по ссылке.



