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ЕС стремится к соглашению с Россией: может ли Украина рассчитывать на поддержку

В ЕС убеждены, что война в Украине может закончиться даже завтра

сегодня, 21:58
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Кречмаровская Наталия

Европейский союз обещает продолжить военную и финансовую поддержку Украины, несмотря на угрозы Дональда Трампа прекратить помощь. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания "Киев24".

ЕС стремится к соглашению с Россией: может ли Украина рассчитывать на поддержку

Фото портал "Комментарии"

Представитель Европейской комиссии по иностранным делам Петер Стано на пресс-брифинге в Брюсселе также отметил, что Европейский Союз будет искать мирное соглашение с Россией на выгодных для Украины условиях.

Он добавил, что предположения о том, что Европа останется наедине в поддержке Украины, преждевременны, и напомнил о гарантированном финансировании до следующего года.

"Европейский Союз и его государства-члены остаются преданными продолжению оказания помощи Украине и поддержке ее борьбы за восстановление единства, независимости и территориальной целостности", — заявил он.

Комментируя возможность ЕС противодействовать объявленным попыткам Трампа заставить Украину принять перемирие с Россией на невыгодных для Киева условиях, представитель Еврокомиссии Эрик Мамер отметил, что Комиссия убеждена, что в интересах Соединенных Штатов, а также Европейского Союза сохранить сильную и суверенную Украину.

"Мы неоднократно говорили, что эта война может закончиться даже завтра, если Россия прекратит свою агрессию против Украины", – сказал Мамер.

Он подчеркнул, что Еврокомиссия будет продолжать реализовывать свою политику и приоритеты в отношении Украины как с точки зрения поддержки страны, так и достижения справедливого и честного мирного соглашения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на саммите Европейского политического сообщества Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с Дональдом Трампом. Однако Зеленский не услышал главного, чего – читайте по ссылке.




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Источник: https://kyiv24.news/news/yes-nadavatyme-ukrayini-vijskovu-dopomogu-nezalezhno-vid-pozycziyi-ssha-yevrokomisiya
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