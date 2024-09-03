Электрошокеры, пытки и унижения: украинский пленник раскрыл ужасы русского плена

Украинский военный Владислав Задорин, проведший 679 дней в русском плену после битвы за остров Змеиный, впервые поделился подробностями о жестоких пытках, которые он и другие украинские пленные пережили в российской тюрьме. В недавнем интервью каналу СпортАрена Задорин рассказал об издевательствах со стороны российских надзирателей, которые применяли электрошокеры, избивали пленных и принуждали их к унизительным действиям.

Украинский солдат рассказал о пытках в российском плену

"Они [русские надсмотрщики] использовали электрошокер везде – били током по языку, по гениталиям. Они вставляли предметы в прямую кишку, некоторых [пленных] избивали до смерти. Одному заключенному разрезали язык на две части. Другому заключенному охранники щипцами расшатывали зубы, чтобы они со временем выпали", – поделился Задорин.





Сражение за остров Змеиный, которое произошло вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину, стало важным событием в войне. После захвата острова российскими войсками 13 украинских солдат, включая Задорина, попали в плен. В течение почти двух лет они подвергались жестоким пыткам и унижениям в российской тюрьме.

Задорин рассказал, что украинских пленных заставляли кричать "раз, два, три, четыре" на немецком языке, когда их вели по душе

"Они сказали, что мы фашисты и должны кричать "на языке фашистов". Мы также должны были петь российский гимн от 30 до 50 раз в день", – сообщил бывший украинский военный.

Во время пребывания в плену Задорин сильно похудел. В начале плена он весил около 120 килограммов, но из-за постоянного голода и плохого питания его вес уменьшился до 60 килограммов.



