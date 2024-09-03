Электрошокеры, пытки и унижения: украинский пленник раскрыл ужасы русского плена

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Черновалова Кристина
Украинский военный Владислав Задорин, проведший 679 дней в русском плену после битвы за остров Змеиный, впервые поделился подробностями о жестоких пытках, которые он и другие украинские пленные пережили в российской тюрьме. В недавнем интервью каналу СпортАрена Задорин рассказал об издевательствах со стороны российских надзирателей, которые применяли электрошокеры, избивали пленных и принуждали их к унизительным действиям.
Украинский солдат рассказал о пытках в российском плену
Сражение за остров Змеиный, которое произошло вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину, стало важным событием в войне. После захвата острова российскими войсками 13 украинских солдат, включая Задорина, попали в плен. В течение почти двух лет они подвергались жестоким пыткам и унижениям в российской тюрьме.
Задорин рассказал, что украинских пленных заставляли кричать "раз, два, три, четыре" на немецком языке, когда их вели по душе
Во время пребывания в плену Задорин сильно похудел. В начале плена он весил около 120 килограммов, но из-за постоянного голода и плохого питания его вес уменьшился до 60 килограммов.
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