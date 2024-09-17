Электроэнергии не хватит даже без массированных обстрелов: когда прогнозируют дефицит

Дефицит электроэнергии будет наблюдаться осенью даже без массированных обстрелов критической инфраструктуры. Об этом рассказал энергетический эксперт, председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире телеканала "Киев24", сообщает портал "Комментарии".



Он прогнозирует, даже если не будет массированных обстрелов энергетической инфраструктуры, осенью утром и вечером будет дефицит электроэнергии. По его словам, даже если даже отбросить фактор обстрелов, потому что непонятно какие объекты планирует обстреливать враг, понимаем, что электроэнергии не будет хватать.

“Если большие подстанции, которые находятся между сетями НЭК “Укрэнерго” и атомными электростанциями, обеспечивающими передачу электрической энергии, будут целыми и будет все нормально, то все равно дефицит у нас будет. Ведь на сегодняшний день атомная генерация нам может дать до 9 ГВт-часов электрической энергии. Среднее потребление сейчас в Украине составляет 20 ГВт-часов электрической энергии. То есть мы понимаем, что в утренние и вечерние часы, в первую очередь, будем иметь дефицит и это приведет к плановым графикам и отключениям”, — рассказал эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Укрэнерго определило ограничения на потребление электроэнергии сегодня, 17 сентября. По данным компании графики пока отменены, впрочем, потребителей призывают бережно использовать электроэнергию особенно с 16:00 до 22:00.

При этом аварийные отключения света в некоторых областях продолжаются. В результате боевых действий и других факторов по состоянию на утро были полностью или частично обесточены 975 населенных пунктов.