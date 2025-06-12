Дополнительные 1500 грн для ветеранов: когда подавать заявку и где разрешили тратить деньги

В Украине изменили условия предоставления денежной помощи в размере 1500 грн для ветеранов. С 1 июля присоединиться к программе "Ветеранский спорт" смогут еще больше ветеранов и ветеранок.

Военный. Иллюстративное фото

В Черниговском областном ТЦК и СП рассказали об изменениях в программе. Отмечается, что Кабмин одобрил изменения в программу "Ветеранский спорт", которые предоставляют защитникам и защитницам новые возможности для занятий физкультурой и спортом.

Среди нововведений: в программу включили субъекты хозяйствования с кодом 7999. Это более широкий спектр услуг по активному досугу. Ветераны могут выбрать плавание, минигольф, лыжные виды спорта, миниавтомобильные гонки, катание на коньках, скалолазание, катание на скейтборде и верховая езда.

"То есть отныне участники проекта могут использовать полученные 1 500 грн в любом спортивном заведении, которое работает по коду: 7941 "Физическая культура", 7997 "Клубы — загородные клубы, членство", 7999 "Услуги отдыха, нигде раньше не классифицированные", — рассказали в ТЦК.

К тому же будут принимать больше заявок — годовое ограничение в 100 тыс. участников отменили. Так что помощь могут получить больше ветеранов и ветеранок.

В ТЦК напомнили, что участники боевых действий, в рамках проекта "Ветеранский спорт", могут получать 1500 грн каждые три месяца на спорт. Средства можно потратить на тренажерный зал, бассейн или другие активности. Те, кто не потратил деньги во II квартале, еще могут использовать пособие до конца июня.

Следующую заявку на получение 1500 грн можно подать с 1 июля.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что военные не получают гуманитарку, завезенную для ВСУ — куда исчезает помощь.



