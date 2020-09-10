Должны ли дети дежурить в школе, а родители - сдавать деньги: поъяснение Минюста

Школы не могут принудительно привлекать детей к дежурству, а от родителей не должны требовать дополнительные средства. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Привлекать ребенка к труду или дежурству в школе разрешается только по добровольному согласию ученика, а также при наличии согласия родителей. В обратном случае, подчеркнул Минюст, родители имеют все основания обжаловать такие действия учебного заведения, в том числе обратиться в суд. Ведь, согласно ч. 5 ст. 53 Закона Украины "Об образовании", привлечение соискателей образования при образовательном процессе к работам или к участию в мероприятиях, не связанных с реализацией образовательной программы, запрещается, кроме случаев, предусмотренных решением правительства. При этом, устав школы не должен противоречить законам, а школа должна заранее обсудить с родителями вопрос участия детей в труде или дежурстве.

Также в министерстве пояснили, что родители имеют право отказаться сдавать дополнительные средства. Так, речь идет о тех случаях, когда ребенок учится в обычной школе, финансируемой за счет средств государственного и/или местных бюджетов. В случае вымогательства так называемых "добровольных" взносов родители имеют право обратиться в местные органы управления образования и требовать разъяснить законность таких действий. Кроме того, Минюст советует родителям, которые решили оказать добровольную благотворительную помощь школе, перечислять средства на банковский счет и потребовать отчет о расходах.

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