В утвержденной Кабмином Программе действий правительства на 2025 год, переданной на рассмотрение парламента, предусмотрена цифровизация процессов регистрации актов гражданского состояния и нотариата. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

До нового года в Украине введут развод онлайн

В частности, речь идет об услугах в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и совершении нотариальных действий в результате введения Единой государственной электронной системы е-нотариата.

Критерии достижения в 2025 году:

до 31 декабря приняты нормативно-правовые акты для обеспечения возможности подачи заявления для верификации сведений о физическом лице и электронном отображении актовых записей средствами Портала Дия;

до 30 ноября представлен в Верховную Раду законопроект об усовершенствовании процедуры предоставления услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, расширении возможности предоставления таких услуг средствами Портала Дия;

до 31 декабря введена услуга по государственной регистрации расторжения брака в электронной форме с использованием мобильного приложения Портала Дия;

до 31 декабря обеспечено функционирование Единой государственной электронной системы е-нотариата и его составляющих систем;

до 31 декабря создан Департамент кибербезопасности в структуре ГП "Национальные информационные системы" и внедрены технологии построения процессов по киберзащите.

Критерии достижения в 2026 году:

до 31 декабря не менее 20% регистрационных действий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется в электронной форме, в том числе средствами Портала Дия;

до 31 декабря 100% нотариальных действий, которые будут совершены нотариусами, регистрируется в Электронном реестре нотариальных действий, составляющих Единую государственную электронную систему е-нотариата;

до 31 декабря введен экспериментальный проект по дистанционному совершению нотариального действия по удостоверению доверенности в электронной форме. Ориентировочно 20 процентов доверенностей (от количества удостоверенных доверенностей в бумажной форме) удостоверяется дистанционно через мобильное приложение Портала Дия;

до 31 декабря 100% единых и государственных реестров, держателем которых является Минюст, подключены к системе централизованного мониторинга киберугроз Департамента кибербезопасности государственного предприятия "Национальные информационные системы" с круглосуточной аналитикой.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в 2024 году Минцифра запустила первый официальный брак по видеосвязи в Дие.