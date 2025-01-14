Действие инициативы Зеленского продлят: кто из украинцев получит денежную помощь

Кабинет Министров Украины продлил срок действия денежной помощи для внутренне перемещенных лиц. В правительстве отметили, что программа продлена еще на 6 месяцев.

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При этом отмечается, что назначение производится автоматически, с новым заявлением обращаться не нужно.

“Это часть Зимней поддержки – инициативы Президента Украины Владимира Зеленского и правительства, направленной на помощь украинским семьям в сложные зимние месяцы. Это комплексный пакет новых и уже имеющихся программ, которые делают помощь более доступной для всех, кто в ней нуждается”, — говорится в сообщении Кабмина.

Если внутренне перемещенные лица подают заявление о помощи впервые, то в приложении “Дия” можно оформить справку ВПЛ и денежную помощь сразу на всю семью.

Напомним, что в Украине в декабре 2024 года, как писал портал "Комментарии", начала действовать программа денежной помощи "Зимняя поддержка", которую украинцы назвали "тысячей от Зеленского".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал расширение помощи.

"Так же в этом месяце (в январе, — ред.) заработает еще одна программа Зимней поддержки — прием заявок на субсидию для аренды жилья для внутренне перемещенных лиц. Это поможет тысячам наших граждан в это непростое время", – рассказал Шмыгаль. Премьер рассказал, какие программы денежных выплат работают в Украине.

По его словам, в январе 2025 года начнется выплата Учительской доплаты. "Каждый учитель ежемесячно будет дополнительно получать 1000 грн "на руки" до своей зарплаты, а с сентября эта сумма составит уже 2000 грн.", — пояснил Шмыгаль. В рамках Зимней поддержки также реализуют инициативу "еКнига". По словам главы Кабмина, зарегистрировано более 56 тысяч заявок от тех, кому в 2024 году исполнилось 18 лет.



