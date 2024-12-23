Депутаты на защите порно: что решили разрешить украинцам

В Верховной Раде правоохранительный комитет поддержал законопроект о декриминализации порно. Народный депутат Ярослав Железняк объяснил, почему это необходимо и как это изменит жизнь украинцев.

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По его словам, правоохранительный комитет поддержал законопроект №12191 о декриминализации порно за основу. ЗА – 11, воздержались -2, сообщил нардеп.

“Напомню, эта версия более консервативна и готовилась более года в дискуссии с комитетом и рабочей группой. Надеюсь, в начале следующего года сможем вынести в зал. Еще раз для СМИ – это самое декриминализация порно. Это не "легализация порно" — он легализован, и мы уже как пару лет как миллионы налогов с того же OnlyFans собираем", — пояснил он.

Железняк пояснил, что депутаты планируют изменить статью 301 УК так, чтобы взрослых людей за снятые и распространение видео интимного характера не бросали в тюрьму на 3-5 лет.

“Это – “декриминализация порно”. Чтобы людей не бросали в тюрьму за хранение контента или не проводили массовые "тайные закупки" в веб-камерах). И одновременно сейчас по статье 301 вас могут наказать даже за хранение на личном телефоне обнаженных фото", — пояснил нардеп.

Он также анонсировал, что до второго чтения еще будет много доработок.

“Закон еще будет дорабатываться. Но сейчас нужно двигаться с законом. Особенно это стало актуальным из-за ситуации с налогообложением моделей OnlyFans и письмами-счастьем от БЭБ, о которой вы слышали на прошлой неделе от СМИ”, — отметил он.

Следует отметить, что за детскую порнографию, экстремальное порно и порно без согласия уголовная ответственность останется.

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