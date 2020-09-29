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Главная Новости Общество права человека Даже на языке и глазах: как весь забитый тату француз перепугал детей и потерял работу (ФОТО)
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Даже на языке и глазах: как весь забитый тату француз перепугал детей и потерял работу (ФОТО)

Фотографии Сильвена Элена впечатляют не только детей

29 сентября 2020, 14:44
Автор:

Таисия Ерохина

Самый татуированный человек во Франции Сильвен Элен из-за татуировок лишился работы в детском саду. Об этом пишет Reuters.

Даже на языке и глазах: как весь забитый тату француз перепугал детей и потерял работу (ФОТО)

Так, тело 35-летнего мужчины с ног до головы забито рисунками. Тату есть даже на языке и белках глаз — их сделали черными хирургическим путем. Мужчина работал в детском саду в пригороде Парижа, но на него начали жаловаться родители. Как оказалось, одного из детей так впечатлил внешний вид воспитателя, что ребенку по ночам снились кошмары. Теперь Элен работает с детьми только от шести лет.

Всего под иглой татуировщиков француз провел около 460 часов. Разукрашивать свое тело мужчина начал с 27 лет. Причиной такого решения, по его словам, стал экзистенциальный кризис.

Элен обожает работу с детьми и намерен продолжать трудиться в начальной школе и далее. А своим видом, говорит француз, он наглядно покажет ученикам, как принимать других людей, так или иначе отличных от нормы.

"Возможно, когда они повзрослеют, то будут менее расистскими и менее гомофобными, а более открытыми", — сказал он.

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