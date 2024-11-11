Количество украинцев с отсрочкой от мобилизации увеличивается: кто не пойдет на фронт

Пользователи "Резерв+" могут сгенерировать отсрочку от мобилизации онлайн. По состоянию на 11 ноября в приложении получили 100 тысяч онлайн-отсрочек. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерины Черногоренко.

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По словам представительницы Минобороны, подобные результаты свидетельствуют о востребованности и необходимости сервиса. “Ибо для большинства украинцев, имеющих законное право на отсрочку, его оформление офлайн было очень сложным. Куча бумаг, куча очередей, куча времени для ожидания результата. И этот "день сурка" повторялся каждые три месяца.

Теперь это возможность буквально под рукой. Несколько нажатий, отправка запроса, и если все необходимые данные о вас есть в реестрах, отсрочка без проблем отобразится.

И самое главное. Онлайн-отсрочки не только экономят время пользователям Резерв и работникам ТЦК, потому что это освобождает их от излишней бумажной работы. Это еще значительно снижает коррупционные риски. Потому что автоматизация исключает человека из процесса принятия решения”, — подчеркнула Екатерина Черногоренко.

Она напомнила, что оформить отсрочку онлайн могут студенты, аспиранты и докторанты, а также люди с инвалидностью, имеющие действительное пенсионное удостоверение.

По ее словам, позже такая возможность появится у многодетных родителей с тремя несовершеннолетними детьми в одном браке.

“Сейчас есть очередь запросов и большая нагрузка на реестры. Поэтому просим немного подождать. Понимаем, что оснований для получения отсрочек много. Перевод каждой из них в онлайн имеет свои технические нюансы и особенности, которые следует учитывать. Мы опираемся на государственные реестры, откуда берём данные для каждого типа отсрочек. Как только у нас будут необходимые возможности — будем добавлять новые”, — отметила она.

По словам представительницы Минобороны, министерство заинтересовано, чтобы все типы отсрочек были доступны онлайн.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Ивано-Франковской области мобилизовали мужчину с отсрочкой.



