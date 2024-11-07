Цены на распространенные продукты в одном из регионов Украины искусственно завышают на 30%

В Полтавской области специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы проверили цены на продукты первой потребности. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госпродпотребслужбы.

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Проверку провели в рамках мероприятий, направленных на предотвращение неконтролируемого роста цен на товары, имеющие существенную социальную значимость. Специалисты осуществили 05.11.2024 4 контрольных мероприятия по вопросу соблюдения субъектами хозяйствования порядка формирования цен на социально значимые продукты и лекарственные средства на территории Миргородского района Полтавской области.

По результатам проведенных проверок в службе сообщили, что нарушение порядка формирования цен было установлено на всех проверенных объектах (100% от общего количества).

"По результатам проведенной работы цены были снижены до экономически обоснованного уровня за счет снижения торговой надбавки с 30 до 10%", — сообщили в службе.

Отмечается, что снижена цена на:

мука пшеничная высшего сорта ТМ "Новопокровский КХП" весом 1 кг с 22,00 грн до 20,00 грн (торговая наценка снижена с 18% до 10%),

масло подсолнечное рафинированное ТМ "МагнолияОльвия" объемом 0,92 л с 62,50 грн до 54,00 грн (торговая наценка снижена с 27% до 10%),

масло подсолнечное рафинированное ТМ "Чугуев" объемом 1 л с 67,00 грн до 57,00 грн (торговая наценка снижена с 30% до 10%),

хлеб ржано-пшеничный ТМ "Краснозаводской ХЗ" весом 0,7 кг с 23,00 грн до 22,00 грн (торговая наценка снижена с 13% до 10%),

батон ТМ "Киев хлеб" весом 0,4 кг с 28,00 грн до 27,50 грн (торговая наценка снижена с 13% до 10%).

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