Цены на распространенные продукты в одном из регионов Украины искусственно завышают на 30%

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Кречмаровская Наталия
В Полтавской области специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы проверили цены на продукты первой потребности. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госпродпотребслужбы.
Иллюстративное фото
Проверку провели в рамках мероприятий, направленных на предотвращение неконтролируемого роста цен на товары, имеющие существенную социальную значимость. Специалисты осуществили 05.11.2024 4 контрольных мероприятия по вопросу соблюдения субъектами хозяйствования порядка формирования цен на социально значимые продукты и лекарственные средства на территории Миргородского района Полтавской области.
По результатам проведенных проверок в службе сообщили, что нарушение порядка формирования цен было установлено на всех проверенных объектах (100% от общего количества).
"По результатам проведенной работы цены были снижены до экономически обоснованного уровня за счет снижения торговой надбавки с 30 до 10%", — сообщили в службе.
Отмечается, что снижена цена на:
мука пшеничная высшего сорта ТМ "Новопокровский КХП" весом 1 кг с 22,00 грн до 20,00 грн (торговая наценка снижена с 18% до 10%),
масло подсолнечное рафинированное ТМ "МагнолияОльвия" объемом 0,92 л с 62,50 грн до 54,00 грн (торговая наценка снижена с 27% до 10%),
масло подсолнечное рафинированное ТМ "Чугуев" объемом 1 л с 67,00 грн до 57,00 грн (торговая наценка снижена с 30% до 10%),
хлеб ржано-пшеничный ТМ "Краснозаводской ХЗ" весом 0,7 кг с 23,00 грн до 22,00 грн (торговая наценка снижена с 13% до 10%),
батон ТМ "Киев хлеб" весом 0,4 кг с 28,00 грн до 27,50 грн (торговая наценка снижена с 13% до 10%).
Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых дорогих продуктах в мире.
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