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Цены на продукты в Украине и США: разница шокирующая и не в пользу Украины

Разница между стоимостью стандартного продуктового набора в Украине в США составляет менее 2 дол.

4 августа 2025, 16:44
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Кречмаровская Наталия

Информация о том, что в Украине цены на продукты уже кое-где выше европейских, известна уже давно. Однако Украина "пошла дальше" — цены уже фактически равны американским. Однако только цены – разница в зарплатах тоже поразительная –  средняя зарплата в США после уплаты налогов – 4500 долл., в Украине – 450 долл.

Цены на продукты в Украине и США: разница шокирующая и не в пользу Украины

Продукты. Иллюстративное фото

Блогеры выбрали недорогие магазины в США (штат Калифорния) и Украине и сравнили цены. Взяли средние по цене продукты, и вот что выяснили:

  • Яблоки – 109 грн в США, 90 грн в Украине

  • Хлеб – 42 грн в США, 35 грн в Украине,

  • Картофель (1 кг) – 54 грн в США, 77 грн в Украине,

  • Мясо курицы (1 кг) – 218 грн (филе) в США, 189 грн (бедра) в Украине

  • Яйца (12 шт.) – 140 грн в США, 88 грн в Украине (10 шт. – 73 грн),

  • Молоко (2 л) – 76 грн в США, 114 грн в Украине (1 л – 57 грн),

  • Сыр (500 г) – 307 грн в США, 233 грн в Украине (если бы была пачка 500 г),

  • Вода (4 л) – 60 грн в США, 66 грн (по стоимости воды "Моршинская" в доступной в Украине таре),

  • Подсолнечное масло (1,5 л) – 165 грн в США, 127 грн в Украине (по стоимости продукта в доступной в Украине таре).

Всего выбранные продукты в США стоили 1171 грн (28,5 долл.), в Украине 1119 грн (27 долл.). Разница в 1,5 долл. или 52 грн.

Напомним: портал "Комментарии" писал о значительном накоплении долгов украинцами. Потребители не могут в полном объеме оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

Народная депутат Украины Нина Южанина сообщила, что на начало лета 2025 года долг украинских бытовых потребителей за тепло и горячую воду достиг 33,9 млрд грн. По ее словам, этот показатель на 2,2 млрд грн, или 6,9% больше, чем в прошлом году.



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