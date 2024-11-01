Цены на квартиры в Мариуполе ужасают: кому предлагают существенные "бонусы" при покупке жилья

Во временно оккупированном Мариуполе захватчики не планируют надавить жилье гражданам, потерявшим свои дома из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра национального сопротивления.

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По данным Центра, строительство, которое "масштабно" ведут россияне во временно оккупированном Мариуполе, это не восстановление уничтоженного жилья местного населения. "Недавно внедренная ипотечная программа Кремля на покупку квартир является подтверждением тому. Дело в том, что получить льготный кредит на жилье могут исключительно жители России, в основном из дальних восточных регионов. Речь идет о беспроцентной ипотеке для представителей нацменьшинств РФ”, — говорится в сообщении Центра.

При этом, в Центре отметили, что для оставшихся без крова мариупольцев из-за полномасштабного вторжения оккупанты "предлагают" однокомнатные квартиры площадью 42 квадратных метра за 6,5 млн рублей, это около 82 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры стартуют от 9 миллионов рублей (более 110 тысяч долларов), а цены на трехкомнатные – от 10 миллионов рублей.

В Центре также напомнили, что эта зима будет без центрального отопления для жителей разрушенного россиянами Мариуполя. Несмотря на отчеты местных коллаборантов о готовности теплосетей к отопительному сезону минимум на 60 процентов, реальности это не соответствует.

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