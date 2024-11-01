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Цены на квартиры в Мариуполе ужасают: кому предлагают существенные "бонусы" при покупке жилья

Кто может получить льготный кредит на квартиру в Мариуполе

сегодня, 15:05
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Кречмаровская Наталия

Во временно оккупированном Мариуполе захватчики не планируют надавить жилье гражданам, потерявшим свои дома из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра национального сопротивления.

Цены на квартиры в Мариуполе ужасают: кому предлагают существенные "бонусы" при покупке жилья

Фото из открытых источников

По данным Центра, строительство, которое "масштабно" ведут россияне во временно оккупированном Мариуполе, это не восстановление уничтоженного жилья местного населения. "Недавно внедренная ипотечная программа Кремля на покупку квартир является подтверждением тому. Дело в том, что получить льготный кредит на жилье могут исключительно жители России, в основном из дальних восточных регионов. Речь идет о беспроцентной ипотеке для представителей нацменьшинств РФ”, — говорится в сообщении Центра.

При этом, в Центре отметили, что для оставшихся без крова мариупольцев из-за полномасштабного вторжения оккупанты "предлагают" однокомнатные квартиры площадью 42 квадратных метра за 6,5 млн рублей, это около 82 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры стартуют от 9 миллионов рублей (более 110 тысяч долларов), а цены на трехкомнатные – от 10 миллионов рублей.

В Центре также напомнили, что эта зима будет без центрального отопления для жителей разрушенного россиянами Мариуполя. Несмотря на отчеты местных коллаборантов о готовности теплосетей к отопительному сезону минимум на 60 процентов, реальности это не соответствует.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кадыров похвастался тем, что решил проблему, которую боится Путин. Узнать подробнее, чем Кадыров помог Москве, можно по ссылке.




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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/bezvidsotkovu-ipoteku-na-zhytlo-u-tymchasovo-okupovanomu-mariupoli-otrymuvatymut-vyklyuchno-rosiyany/
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