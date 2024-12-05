"Бусификация" в Украине продолжается: что требуют в Раде

У Украины случаются нередкие случаи так называемой "бусификации". Поэтому народные депутаты обратились к представителям Минобороны и призвали их прекратить эту практику. Об этом заявил народный депутат Егор Чернев в эфире День.LIVE в четверг, 5 декабря, сообщает портал "Комментарии".

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По словам Чернева, в Украине до сих пор бывают случаи "бусификации". Хотя и новый закон о мобилизации должен их сделать невозможным.

"Честно говоря, мы принимали новый закон о мобилизации для того, чтобы дать больше полномочий ТЦК и убрать их с улиц. В большей степени это сработало, потому что обновление данных предоставило больше информации ТЦК для того, чтобы они посылали повестки, а не хватали людей на улицы", — отметил народный депутат.

Чернев добавил, что состоялось немало заседаний комитета, на которых представителей Министерства обороны призвали прекратить эту практику мобилизации. По словам нардепа, для этого достаточно инструментов.

"Да, возможно, они (цифры мобилизации. — Ред.) пока не покрывают всех потребностей армии, но это все равно не повод таким образом забирать людей. Есть другие инструменты и они должны ими пользоваться", — заявил Чернев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Годжес предполагает, что украинцы делают недостаточно для того, чтобы защищать страну.

Комментируя вопрос о целесообразности понижения мобилизационного возраста до 18 лет, он отметил, что в Украине достаточно людей, но не хватает солдат на фронте.

Узнать подробнее о ситуации с мобилизацией, как ее оценивает американский генерал, можно по ссылке.



