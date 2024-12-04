"Бусификация" и силовая мобилизация будет продолжаться: омбудсман Лубинец о ситуации с ТЦК

Украинцы резко осуждают силовую мобилизацию на улицах населенных пунктов. Называют такое явление "бусификацией". Однако до искоренения такой практики мобилизации, вероятно, еще далеко. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил ситуацию, сообщает портал "Комментарии".

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“Сейчас в СМИ появилась информация, что мой представитель в Киеве и Киевской области заявил о “почти полностью искоренении так называемой бусификации”. Обращаю внимание, что представитель по Киеву и Киевской области не занимается этим вопросом, комментируя другую тематику, его слова были вырваны из контекста”, — отметил Лубинец.

По его словам, представители омбудсмана в регионах реагируют на случаи неправомерных действий представителей ТЦК. “По нашим обращениям открыты дисциплинарные и уголовные производства по случаям так называемой "бусификации". Но ни о какой "победе" и достижениях речь не может идти. Офис Омбудсмана продолжает защищать права людей и работать на благо Украины!”, — подчеркнул Лубинец.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народные депутаты готовят принудительную мобилизацию женщин. Народный депутат Дмитрий Разумков в сессионном зале прокомментировал законопроект и сказал, что Рада сделала первый шаг в подготовке к мобилизации женщин. Он пояснил, что нардепы проголосовали в первом чтении за проект закона №12076, предусматривающий автоматическое взятие на военный учет военнообязанных женщин, прошедших базовую военную подготовку. После этого женщина, даже если она не медик, сможет мобилизовать согласно действующему законодательству.

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