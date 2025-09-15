logo

Будут ли языковые патрули в Украине: ответ языкового омбудсмена
commentss НОВОСТИ Все новости

Будут ли языковые патрули в Украине: ответ языкового омбудсмена

Почему не будет языковых патрулей в Украине, объяснила новая языковая омбудсмен

15 сентября 2025, 15:49
Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила в интервью "Главком", что пока в Украине не будет языковых патрулей. Она подчеркнула несколько причин: во-первых, трудно донести такую инициативу до травмированного войной общества, часть которого не смогла изучить украинский, во-вторых, финансирование идет на оборонку, а не на полноценное обеспечение языковых программ.

Будут ли языковые патрули в Украине: ответ языкового омбудсмена

Будут ли языковые патрули в Украине: ответ языкового омбудсмена

"В таких условиях внедрение механизмов контроля, в том числе и языковых патрулей, может восприниматься как давление и даже вызвать дестабилизацию", – заявила Ивановская.

В прошлом году языковые патрули появились в Ивано-Франковске. Задачи общественных инспекторов на улицах города и в общественных учреждениях следить за соблюдением языкового законодательства и популяризировать использование государственного языка в публичном пространстве.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в сети распространяют фото, где ребенка якобы заставляют сидеть спиной к классу с табличкой "разговаривает на русском". Этот снимок представляется как доказательство существования так называемых языковых патрулей в Украине. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, где подчеркивают, что это фейк.

На самом деле, подобного явления в украинских школах не существует, а фото имеет признаки фальсификации.

"Это типичный пример кремлевской дезинформации, имеющей целью сформировать ложное представление о "притеснениях" русскоязычных в Украине. Ранее Центр сообщал, что российская пропаганда систематически придумывает подобные истории для оправдания своей агрессии "защитой" русскоязычных и разжигания внутренней враждебности", — отмечают в ЦПД.



