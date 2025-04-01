Бронирование от мобилизации с 1 апреля отменили: как оформить бронь по новым правилам

В Украине с 1 апреля действуют новые правила бронирования – получить бронь могут работники только тех предприятий, которые обновили критичность. В Кабинете министров Украины сообщили, что все бронирования, оформленные по старым правилам, 1 апреля утратили силу.

Фото портал "Комментарии"

"Продолжить бронирование своих специалистов после этой даты смогут только компании, уже обновившие статус критичности в соответствии с новыми требованиями", — говорится в сообщении.

Заместитель Министра экономики Украины Виталий Киндратов рассказал, что большинство добросовестных компаний с начала года уже переподтвердили свою критичность в соответствующих государственных органах и перебронировали своих работников. После 1 апреля отсрочки перебронированных работников продолжают действовать.

В Кабмине указали главные изменения в правилах бронирования от мобилизации с 1 апреля:

Истекает срок действия бронирований, оформленных по старой системе.

Восстанавливается стандартный режим рассмотрения заявлений о бронировании работников для критически важных предприятий (в течение 72 часов).

Бронирования будут доступны исключительно предприятиям, получившим подтверждение критичности по новым правилам.

Чтобы получить возможность бронировать работников предприятиям, нужно:

обновить статус критичности своей компании по новой процедуре,

оформить бронирование после подтверждения нового статуса критичности,

если у сотрудника уже есть активное бронирование, его необходимо сначала аннулировать.

"Напоминаем, что все бронирования осуществляются исключительно в электронном формате через портал Действие. Никаких бумажных документов или приказов готовить не нужно", — отмечается в сообщении Кабмина.

Напомним, работники ТЦК, как писал портал "Комментарии", мобилизовали мужчину с эпилепсией. В терцентре объяснили причину.



