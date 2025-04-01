Бронирование от мобилизации с 1 апреля отменили: как оформить бронь по новым правилам

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Украине с 1 апреля действуют новые правила бронирования – получить бронь могут работники только тех предприятий, которые обновили критичность. В Кабинете министров Украины сообщили, что все бронирования, оформленные по старым правилам, 1 апреля утратили силу.
Фото портал "Комментарии"
Заместитель Министра экономики Украины Виталий Киндратов рассказал, что большинство добросовестных компаний с начала года уже переподтвердили свою критичность в соответствующих государственных органах и перебронировали своих работников. После 1 апреля отсрочки перебронированных работников продолжают действовать.
В Кабмине указали главные изменения в правилах бронирования от мобилизации с 1 апреля:
Истекает срок действия бронирований, оформленных по старой системе.
Восстанавливается стандартный режим рассмотрения заявлений о бронировании работников для критически важных предприятий (в течение 72 часов).
Бронирования будут доступны исключительно предприятиям, получившим подтверждение критичности по новым правилам.
Чтобы получить возможность бронировать работников предприятиям, нужно:
обновить статус критичности своей компании по новой процедуре,
оформить бронирование после подтверждения нового статуса критичности,
если у сотрудника уже есть активное бронирование, его необходимо сначала аннулировать.
Напомним, работники ТЦК, как писал портал "Комментарии", мобилизовали мужчину с эпилепсией. В терцентре объяснили причину.
Новости