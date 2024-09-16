Борьба с русским языком усиливается: что требуют украинцы от Кабмина

В Украине предлагают создать специальную полицию, которая будет контролировать соблюдение закона о государственном языке. Соответствующее обращение зарегистрировали на сайте петиций в Кабинет Министров Украины, сообщает портал "Комментарии".



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В обращении граждане требуют создать новый орган — "Языковую полицию", чтобы усилить контроль за исполнением закона о государственном языке. Также просят уволить с должности Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя.

Автор петиции, Вероника Ольшанская, приводит следующие аргументы необходимости создания полиции:

Сложная процедура подачи жалоб: Процесс подачи жалоб забюрократизирован, поскольку бизнесы часто не предоставляют необходимые данные, что затрудняет их рассмотрение.

Увеличение количества обращений: В 2023 году количество жалоб на нарушение языкового закона превысило 4000, что вдвое больше чем в первый год работы омбудсмена, что указывает на неэффективность действующей системы.

Нерегулярный контроль: Уполномоченный часто реагирует только на скандалы с большой общественной оглаской, что создает ощущение избирательности в исполнении закона.

Нерешительность в отношении публичных нарушений: Даже в случаях очевидных публичных нарушений законодательства о языке не принимаются соответствующие меры.

Требования петиции:

Создать "Языковую полицию" для более эффективного контроля за соблюдением языкового закона.

Обеспечить прозрачность и лёгкость подачи жалоб гражданами.

Гарантировать оперативную и активную реакцию на все нарушения речевого законодательства.

За петицию на 15 сентября проголосовали 2030 граждан из необходимых 25000. Голосование продлится еще 73 дня.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Ивано-Франковске будут работать языковые инспекторы.



