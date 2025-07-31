Более 7 млн украинцев уехали за границу в 2025 году: сколько граждан не вернулись в Украину

В первом полугодии 2025 года Государственная пограничная служба зафиксировала более 16,4 млн пересечений границы. Речь идет о выезде и въезде. В общей сложности 85% пересечений границы приходится на украинцев.

Беженцы. Фото портал "Комментарии"

В 2025 году пересечений границы на 4% больше, чем за тот же период прошлого года, пишет платформа "Опендатабот".

"Стоит заметить, что речь идет об официальных пересечениях государственной границы — случаях "переплывания Тисы" или выезда через временно оккупированные территории достоверно проследить невозможно", — пояснили аналитики.

Отмечается, что с января по июнь этого года выехали из Украины 7,17 млн граждан, а вернулись — 6,92 млн человек. Так, страну покинуло на 250 тысяч человек больше, чем вернулось. Эти показатели в 1,6 раза меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Тогда разница составляла 404 тыс. В целом, по данным платформы, с начала полномасштабной войны уехало и не вернулось более 3 млн граждан.

Больше всего пересечений границы фиксировалось в июне – 3,13 млн, а меньше всего – в феврале – 1,78 млн. В среднем ежемесячно украинцы пересекают границу 2,35 млн раз.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине увеличиваются долги за жилищно-коммунальные услуги.

Народная депутат Украины Нина Южанина сообщила, что на начало лета 2025 года долг украинских бытовых потребителей за тепло и горячую воду достиг 33,9 млрд грн. По ее словам, этот показатель на 2,2 млрд грн, или 6,9% больше, чем в прошлом году. Более 60% всей задолженности приходится на Киев, Харьковскую и Днепропетровскую области. По ее словам, именно эти регионы показали наибольший рост долга за год.



