Более 4 гривен за киловатт не предел: тариф на электроэнергию для населения вырастет в разы

В 2025 году прогнозируется повышение тарифов на электроэнергию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко в Новинах.



Иллюстративное фото

Он предположил, что через два-три года тариф на электроэнергию может повыситься до 8-9 гривен за киловатт.

По словам эксперта в 2025 году стоимость электроэнергии для населения будет составлять 6,5 – 7 грн. То есть на 2025 год тариф вырастет на 50-75%.

"Это уже озвучили представители народного депутата Нагорняка, представителей ДТЭК и YASNO", — пояснил Олег Попенко.

По его словам, за 2-3 года тариф на электричество может достигнуть 8-9 гривен.

Глава союза отметил, что, несмотря на обещания Кабмина не повышать тарифы на коммунальные услуги, это касается только отдельных коммунальных услуг.

"В законе, который был принят в августе 2022 года, говорится всего о трех коммунальных услугах: теплоснабжение, горячее водоснабжение и распределение газа. Все остальные коммунальные услуги не прописаны в законе, поэтому стоимость может быть поднята", — отмечает Олег Попенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине снова прогнозируют повышение тарифов на электроэнергию. Соответствующее постановление готовит Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Регулятор предлагает установить следующие предельные цены на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке: с 00:00 до 07:00 — 5600 грн/МВт·ч; с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 – 6900 грн/МВтч; с 17:00 до 23:00 – 9000 грн/МВт·ч; минимальная предельная цена – 10 грн/МВт·ч;

На балансирующем рынке: максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00 – 6600 грн/МВт·ч; с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 – 8250 грн/МВт·ч; с 17:00 до 23:00 – 10 000 грн/МВт·ч; минимальная предельная цена – 0,01 грн/МВт·ч.



