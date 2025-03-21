Бесплатный кофе, скидки на медицинские услуги, образование и жилье: для кого запустили программу во Львове

Во Львове более 150 заведений имеют скидки или специальные предложения для военных и ветеранов в разных сферах – от общепита или развлечений до медицины и строительства. Заведения, которые присоединились к программе лояльности, не просто поддерживают защитников, а создают среду, в которой ветераны могут ощутить благодарность и заботу общества. В горсовете для таких бизнесов разработали специальный признак и приглашают других присоединиться к кампании благодарности защитникам.

Фото Романа Балука для Львовського городского совета

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Львовского городского совета.

Андрей Жолоб, ветеран, возглавлявший медицинскую роту, а теперь руководитель Львовского центра предоставления услуг участникам боевых действий, перенял этот опыт, когда был в командировке в Соединенных Штатах Америки.

"Ветераны у них повсюду первые. Они даже на самолет садятся перед людьми с инвалидностью. Там повсюду огромные визуальные рекламы "спасибо за службу". Я понял, что это о чести, уважении и самоуважении. С этой идеей я приехал во Львов, подошел к Инне Свистун, директор департамента экономического развития и мы тогда собрали бизнес. Я обращаюсь с призывом к бизнесу, если вы сделаете комфорт и бонусы для семьи ветерана, вы сделаете спокойным самого ветерана", – рассказывает Андрей Жолоб.

Скидки защитникам предлагают в заведениях общественного питания, музеях и гостиницах города, заведениях отдыха и развлечений, есть скидки и на строительство жилья, мебель и товары для дома, медицинские и парикмахерские услуги, одежда, спорт, образовательные курсы и химчистки.

В департаменте экономического развития города разработали специальное признак для лояльного к ветеранам бизнеса, чтобы сблизить предпринимателей и защитников.

"Мы заметили, что не все знают, какие возможности предоставляет бизнес во Львове для ветеранов. Мы составили перечень заведений, где действуют скидки и специальные предложения для защитников (его можно увидеть по ссылке — https://city-adm.lviv.ua/help-for-veterans/lviv-business-for-veterans). А также мы разработали наклейки и таблички, которые можно разместить на рецепции или при входе на двери. И когда человек будет идти по улице, то увидит, что здесь бизнес, благосклонный к ветерану", – рассказала директор департамента экономического развития Львовского городского совета Инна Свистун.

Предприниматели, желающие принять участие в инициативе, могут оставлять заявку по ссылке. В департаменте экономического развития города предоставят необходимую информацию, помогут оформить участие и получить материалы для коммуникации с клиентами.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что теперь украинские ветераны и семьи погибших защитников могут получить официальный статус без посещения госучреждений.