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Бесплатный кофе, скидки на медицинские услуги, образование и жилье: для кого запустили программу во Львове

Во Львове военные будут иметь особые преимущества благодаря введенной программе

сегодня, 14:57
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Недилько Ксения

Во Львове более 150 заведений имеют скидки или специальные предложения для военных и ветеранов в разных сферах – от общепита или развлечений до медицины и строительства. Заведения, которые присоединились к программе лояльности, не просто поддерживают защитников, а создают среду, в которой ветераны могут ощутить благодарность и заботу общества. В горсовете для таких бизнесов разработали специальный признак и приглашают других присоединиться к кампании благодарности защитникам.

Бесплатный кофе, скидки на медицинские услуги, образование и жилье: для кого запустили программу во Львове

Фото Романа Балука для Львовського городского совета

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Львовского городского совета.

Андрей Жолоб, ветеран, возглавлявший медицинскую роту, а теперь руководитель Львовского центра предоставления услуг участникам боевых действий, перенял этот опыт, когда был в командировке в Соединенных Штатах Америки.

"Ветераны у них повсюду первые. Они даже на самолет садятся перед людьми с инвалидностью. Там повсюду огромные визуальные рекламы "спасибо за службу". Я понял, что это о чести, уважении и самоуважении. С этой идеей я приехал во Львов, подошел к Инне Свистун, директор департамента экономического развития и мы тогда собрали бизнес.

Я обращаюсь с призывом к бизнесу, если вы сделаете комфорт и бонусы для семьи ветерана, вы сделаете спокойным самого ветерана", – рассказывает Андрей Жолоб.

Бесплатный кофе, скидки на медицинские услуги, образование и жилье: для кого запустили программу во Львове - фото 2

Скидки защитникам предлагают в заведениях общественного питания, музеях и гостиницах города, заведениях отдыха и развлечений, есть скидки и на строительство жилья, мебель и товары для дома, медицинские и парикмахерские услуги, одежда, спорт, образовательные курсы и химчистки.

В департаменте экономического развития города разработали специальное признак для лояльного к ветеранам бизнеса, чтобы сблизить предпринимателей и защитников.

"Мы заметили, что не все знают, какие возможности предоставляет бизнес во Львове для ветеранов. Мы составили перечень заведений, где действуют скидки и специальные предложения для защитников (его можно увидеть по ссылке — https://city-adm.lviv.ua/help-for-veterans/lviv-business-for-veterans). А также мы разработали наклейки и таблички, которые можно разместить на рецепции или при входе на двери. И когда человек будет идти по улице, то увидит, что здесь бизнес, благосклонный к ветерану", – рассказала директор департамента экономического развития Львовского городского совета Инна Свистун.

Бесплатный кофе, скидки на медицинские услуги, образование и жилье: для кого запустили программу во Львове - фото 3

Предприниматели, желающие принять участие в инициативе, могут оставлять заявку по ссылке. В департаменте экономического развития города предоставят необходимую информацию, помогут оформить участие и получить материалы для коммуникации с клиентами.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что теперь украинские ветераны и семьи погибших защитников могут получить официальный статус без посещения госучреждений.



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