Бесплатные лекарства для переселенцев: как воспользоваться программой и найти аптеку

Благодаря программе реимбурсации "Доступное лекарство", ВПЛ могут получить необходимые медикаменты бесплатно или с частичной оплатой. Реимбурсация предполагает возмещение аптечным заведениям стоимости лекарственных средств, отпущенных пациенту по е-рецепту. Это касается наиболее распространенных хронических заболеваний, которые эффективно лечатся на амбулаторном уровне.

Таблетки. Фото: Pixabay

Какие болезни охватывает программа реимбурсации

Программа направлена на лечение наиболее распространенных хронических заболеваний, таких как:

Сердечно-сосудистые заболевания, профилактика инсультов и инфарктов;

Сахарный диабет, несахарный диабет, диабет 2 типа;

Астма и другие заболевания нижних дыхательных путей;

Расстройства психики, эпилепсия;

Болезнь Паркинсона;

Паллиативное лечение онкологических больных с использованием опиоидных анальгетиков.

Кроме того, переселенцы могут получать инсулин и медицинские изделия для контроля глюкозы в крови.

Как получить лекарство по программе

Обратиться к врачу. Пациент должен записаться на прием к врачу первичной медицинской помощи (семейному врачу, терапевту или педиатру). Врач выдаст электронный рецепт на основе состояния пациента.

Получить е-рецепт. Врач выпишет рецепт в электронной системе здравоохранения, а на телефон пациента поступит 16-значный код.

Посетить аптеку. Для получения лекарства нужно прийти в аптеку, которая работает по программе реимбурсации, назвать код рецепта и забрать лекарства.

Как найти аптеку

Аптеки, участвующие в программе, обозначены специальными наклейками "Здесь есть Доступные лекарства" . Кроме того, узнать, где находится ближайшая аптека, можно через контакт-центр НСЗУ или с помощью чат-бота "Спроси Гриця".

Напомним, медицинская помощь при инсульте доступна бесплатно в 226 больницах по всей Украине. Национальная служба здоровья Украины покрывает все расходы по лечению, независимо от места регистрации пациента или его статуса, включая внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Это означает, что переселенцы могут получить необходимую медицинскую помощь в любом регионе.