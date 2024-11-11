Автоматический розыск за необновление данных в ТЦК не работает: что известно

Мобилизационные мероприятия в Украине продолжаются. Военнообязанным, кто не обновил данные в ТЦК, грозит наказание – штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен. Однако есть информация, что ТЦК автоматически подает таковых в розыск. Спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин отметил, что это не так. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Суспільне. Полтава".

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Он пояснил, что после того, как военнослужащие ТЦК и СП посылают в полицию запрос на доставку человека, розыскные меры или меры задержания уже осуществляют непосредственно правоохранители.

"В общем, если человек не уточнил данные, то есть не выполнил требования закона, в розыск автоматически его не подают, по крайней мере, пока так. Если же он не прибыл по повестке, тогда он подается на доставку, то есть посылается запрос в полицию. К запросу прилагается корешок повестки — часть, которая остается в ТЦК. Это прилагается к обращению, и только после этого полиция осуществляет поиск", — добавил Роман Истомин.

Общего списка людей, которые не обновили данные, в ТЦК и СП нет. Информация в полицию передается по каждому отдельному правонарушителю.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на методы, которые применяют работники ТЦК в отношении военнообязанных, обратили внимание в Верховной Раде. Народный депутат Юрий Камельчук выразил свое видение действий работников центров комплектования. Нардеп назвал действия работников ТЦК бесчеловечными. Что он предлагает сделать, читайте по ссылке.



